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Алексей Текслер вместе с супругой насладились премьерой балета «Дон Кихот»

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер вместе с супругой Ириной посетили премьеру балета «Дон Кихот», которая состоялась на сцене Челябинского театра оперы и балета 14-го февраля.

Перед началом спектакля (юбилейной, пятой постановки балета Людвига Минкуса) глава региона отметил, что театр имени Глинки регулярно дарит своим зрителям праздник, и выразил уверенность, что от предстоящего показа все получат огромное удовольствие.

«Для всех, кто любит театр, это, действительно, большой день. Сегодняшний спектакль – это момент взаимодействия двух театров: нашего театра оперы и балета и Большого театра. Реквизит и костюмы предоставлены Большим театром в рамках нашего соглашения. У нас в этом году будут гастроли Большого театра, и я очень рад, что взаимодействие между театрами развивается, и мы активно поддерживаем это», – сказал Алексей Текслер.

Как отмечает пресс-служба областного правительства, новую хореографическую редакцию балета «Дон Кихот» воплотил в жизнь главный балетмейстер челябинского театра Юрий Выскубенко. Художник-постановщик – народный художник России Сергей Бархин.

Темпераментные танцы, виртуозные трюки, юмор и романтика – все это переплетается в пылкой истории любви Китри и Базиля. «Дон Кихот» заслуженно называют самым веселым и искрометным балетом.

Спектакль создан на основе декораций, костюмов и реквизита, безвозмездно переданных Большим театром. Соглашение о сотрудничестве Челябинской области и Большого театра России было подписано в 2017-м году.

Супруга губернатора Ирина Текслер перед показом призналась, что находится в прекрасном настроении, предвкушая предстоящее событие.