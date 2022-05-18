Археологи ЧелГУ готовят выставку в Коломенском

Сотрудники музея археологии и этнографии Челябинского государственного университета встречают профессиональный праздник (Международный день музеев, который во всем мире отмечают сегодня, 18-го мая) в трудах – собирая экспонаты для выставки, которая совсем скоро откроется в Москве, в музее-заповеднике «Коломенское».

«Для экспозиции нам выделили три выставочных зала, расположенных в подклете загородного дворца царя Алексея Михайловича в Коломенском – исключительном по красоте и великолепию архитектурном ансамбле, известном как выдающееся произведение русской деревянной архитектуры ХVII века, – рассказала заведующая музеем археологии и этнографии ЧелГУ Екатерина Чайко. – Этот дворец, разобранный в ХVIII веке из-за ветхости, был полностью восстановлен по сохранившимся в архивах чертежам и замерам правительством Москвы».

Как отмечают в пресс-службе вуза, музей археологии и этнографии ЧелГУ - ключевой, но не единственный участник выставки. В зале будут размещены также предметы из музея-заповедника «Аркаим», Исторического музея Южного Урала, ЮУрГУ. Частью проекта станет выставка работ челябинских художников, подготовленная Центром историко-культурного наследия Челябинска.

«Выставка в Коломенском наглядно показывает ведущую роль археологической школы ЧелГУ, прежде всего, в открытии Аркаима, – отметила Екатерина Чайко. – На протяжении трех месяцев – июля, августа и сентября, москвичи и гости столицы смогут прикоснуться к истории древней цивилизации, географически связанной с современной Челябинской областью».

В рамках подготовки выставки директор УНЦ изучения проблем природы и человека Елена Куприянова реконструировала в материале детскую одежду эпохи бронзы по данным могильника Степное. В ближайших планах - изготовление скульптурных реконструкций облика мужчины и женщины на основе материалов Большекараганского могильника.

Торжественное открытие выставки в Коломенском запланировано на пятое июля.