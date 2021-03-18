Балалайка – душа России, челябинского «Малахита» и Александра Просветова

В Челябинском Концертном зале имени Сергея Прокофьева завтра, 19 марта, весь вечер будут звучать балалайка и русский народный оркестр «Малахит».

Новая программа самого популярного у южноуральцев оркестра так и называется «Балалаечка – душа России». Но этот почитаемый и любимый у россиян инструмент - душа самого «Малахита». В полную силу он и прозвучит завтра в исполнении ведущего артиста оркестра Александра Просветова. За десять лет работы в «Малахите» это первый сольный концерт талантливого музыканта, его премьера, которую он заслужил активной творческой деятельностью и виртуозным владением своего инструмента. Александр – выпускник Южно-Уральского института искусств и его аспирантуры, ученик известного уральского балалаечника Евгения Быкова, а сейчас сам преподаватель этого вуза. Он лауреат международных и всероссийских конкурсов, подготовивший нескольких лауреатов и дипломантов для престижных смотров балалаечников. Его хорошо знают и любят столичные поклонники народной музыки. Он безоговорочно принят в «сборную команду» балалаечников России и часто выступает в её составе или сольно в фестивалях, которые традиционно проходят в подмосковном Пушкино.

В конце февраля в Пушкино прошёл VII Праздник Балалайки имени народного артиста России М.Ф.Рожкова, афиша которого запечатлела имя челябинского балалаечника Александра Просветова. Его первый сольный концерт (в двух отделениях) в родном Челябинске тоже обещает стать Праздником балалайки. И очередным праздником самого «Малахита», представившего так масштабно и разнообразно искусство своего солиста. В премьере прозвучат произведения Евгения Тростянского, Александра Цыганкова, а также известных челябинских композиторов Евгения Быкова, Николая Малыгина и оркестровая музыка в исполнении самого «Малахита».

Накануне завтрашнего концерта стоит привести отзыв поклонника оркестра на одно из его выступлений, в котором прозвучала балалайка Александра: « Что за чудо наш «Малахит»! А Просветов Александр – один из самых драгоценных камней в этой волшебной уральской «шкатулке».

Начало концерта «Балалаечка – душа России» в 18-00.