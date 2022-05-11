Бажовский фестиваль ждет мастеров со всей России

Мастеров со всей России ждут на 18-м Бажовском фестивале, который будет проходить в Челябинской области, на поляне вблизи села Демарино Пластовского района, 17-19 июня и станет одним из главных культурных событий региона в мире народного творчества и традиционной культуры.

Прием заявок на участие в фестивале уже стартовал, их принимает организатор события - Челябинский государственный центр народного творчества. На Бажовку ждут самодеятельные коллективы и исполнителей, лауреатов всероссийских, региональных, областных фестивалей, мастеров народных ремесел и самодеятельных художников.

В этом году программа Бажовского фестиваля будет насыщена событиями, обещают в региональном минкульте.

В «Мастеровой слободе» сосредоточатся практически все виды традиционной ремесленной культуры. На «Шелковой горке» будут представлены авторские работы, выполненные в современных технологиях.

Площадка «Уральское поселение» представит все многообразие народного творчества Южного Урала, ремесел, обычаев, кухонь.

Мастер-классы по традиционным техникам парения, секреты банных ритуалов наших предков, варианты травяных веников можно будет увидеть на «Блинной поляне» и «Банной улице».

На «Поляне реконструкторов» можно будет стать свидетелями исторического боя, увидеть реконструкции исторических костюмов и фрагментов традиционных праздников.

Торговые ярмарки «Раздолье» и «Калачный ряд» представят блюда традиционной кухни народов Южного Урала». Свыше двадцати концертных программ развернутся на сценических площадках.

Впервые на Бажовке пройдет конкурс #СохранимТрадиции для гостей фестиваля, приехавших в традиционных костюмах.