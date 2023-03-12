Бегущие и Moza Memory в Челябинске

Челябинский театр современного танца приглашает в понедельник, 13 марта, на спектакли «Бегущие» и Moza Memory. Во время антракта зрителей смогут насладиться выступлением современных поэтесс - Катерины Рожновой и Марины Шелестовой.

Спектакль «Бегущие» – размышление о нас сегодняшних. Здесь нет конкретного сюжета. Сам танец, пластика тела на уровне эмоций включают зрительское воображение, завораживают. Именно это и интересно. Танцовщики говорят о том, что их волнует. А у зрителя в ответ, на уровне эмоций, возникает свое ощущение спектакля, свои мысли и воспоминания.

«Темп жизни уплотняется по нарастающей как снежный ком. Всё выше, всё быстрее. Мы мчимся в неопределенное будущее. Кто-то движется сквозь время, кто-то сквозь пространство. Кто-то странствует с целью, кто-то — без. Никто не знает, где мы находимся. В точке, из которой вышли, или в точке, к которой устремились. И существует ли некое между ними? Есть ли в этом бесконечном беге по жизни моменты остановок-замираний, чтобы разглядеть важное, произнести важные слова?», - рассказала о спектакле художественный руководитель театра Ольга Пона.

Спектакль Moza Memory – перформанс о том, насколько подвижна наша память. Можно утверждать, что значительная часть из того, что мы помним, либо вообще не случалась, либо происходила не так, как нам представляется. Спектакль создан по мотивам фильма «Прибытие» (Arrival) режиссёра Дени Вильнёва (Denis Villeneuve).

Представление пройдет на сцене Молодежного театра, начало в 18:30.