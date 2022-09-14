Челябинский театр современного танца приглашает на юбилейный вечер в честь своего 30-летия

Челябинский театр современного танца единственный раз покажет спектакль «Станцевать свою жизнь», в котором будет показана 30-летняя история талантливого коллектива.

В августе 2022 года театру современного танца исполнилось 30 лет. Юбилейный вечер состоится в понедельник, 19 сентября, на сцене Молодежного театра.

В 1992 году, когда Челябинске был создан профессиональный театр современного танца, один из первых в России, многим это казалось чудом. О новом жанре в то время мало кто знал. Не было и четкого понимания, каким должен быть «современный танец», как его ставить и исполнять. Хореографы Ольга и Владимир Пона (художественный руководитель) работали, следуя интуиции. Путь не был простым. Но они заложили фундамент одного из самых успешных российских профессиональных театров современного танца.

Сегодня в театре работает 21 танцовщик, 13 из них – хореографы, которые создают собственные спектакли. Труппа в прекрасной творческой форме, входит в число лидеров российского современного танца — и все эти годы своих позиций не сдает. Создано 90 спектаклей, гастроли и фестивали — в 30 городах России и в 23 странах мира. Театр 17 раз становился номинантом «Золотой маски» (36 номинаций) и дважды получал ее за «Лучший спектакль современного танца»: «Зарисовки с натуры» (2001), «Ожидание» (2003).

«За 30 лет было много незабываемых событий, выступлений, встреч. О самых важных из них, серьезных и забавных, мы вспомним вместе со зрителями. Мы попробуем «станцевать свою жизнь» на сцене», - отмечают в прославленном театре.

«Станцевать свою жизнь» — это коллаж, составленный из фрагментов спектаклей разных лет: сегодняшних и тех, которые уже не идут в репертуаре. Среди них, ставший легендой спектакль «Ожидание» в исполнении артистов, которые в 2002 году танцевали премьеру; фрагменты спектаклей «Бегущие» и «Дюймовочка», «Игроки» и «Апокриф», «Поцелуй меня дважды», «Светлые образы» Владимира Поны (более десяти названий репертуара).

Видеокадры и зарисовки на экране — путешествия театра, дороги и аэропорты, зарубежные поездки и города, фестивали, репетиции. И, конечно, люди, которые все эти годы преданы театру. И те, которых театр будет помнить всегда.