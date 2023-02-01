Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко снялся в новом сезоне сериала «Патриот»

Известный российский боксер Александр Емельяненко попробовал себя в качестве актера. Он снялся в сериале «Патриот», который выйдет в эфир телеканала ТНТ с 13 февраля, в 20:00.

«Я сыграл эпизодическую роль, самого себя, - рассказывает Александр Емельяненко, –мне довелось прочувствовать на себе, как это непросто – быть актером! Даже моя маленькая роль заняла 3 полноценных дня съемок с утра до позднего вечера. Сколько другие актеры проводят на площадке для того, чтобы снять целый сериал – страшно представить. Эти съемки дали мне новый опыт в новой сфере, и я с удовольствием продолжу развивать это направление своей деятельности, может быть, снимусь в художественном фильме уже в главной роли».

«Патриот» – истории о спецназовце Сане Кучине в исполнении Антона Жижина, который по-настоящему любит свою Родину и прививает это чувство окружающим. Главный герой сериала быстро полюбился зрителям за свои высокие моральные качества – первые два сезона «Патриота» неизменно становились лидерами вечернего слота ТНТ.

В продолжении комедии бравый патриот продолжит учить всех вокруг любить Родину, параллельно разбираясь со своими личными проблемами. Главного героя ждёт много откровений, в том числе ответ на главный вопрос: «кто же его настоящий отец»? Новый сезон «Патриота» обещает удивить зрителей не только возросшим градусом абсурдного юмора и количеством неожиданных ситуаций, в которые попадают его герои, но и мощными звёздными камео (эпизодическая роль знаменитостей — это своего рода изюминка фильма), а также масштабными музыкальными номерами.

Сериал «Патриот» начнется с 13 февраля, в 20:00, на телеканале ТНТ.