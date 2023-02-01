01.02.2023
Анонсы событий и мероприятий на второе февраля (18+)
01.02.2023
В Челябинске выступят «Виртуозы Москвы»
01.02.2023
Челябинский цинковый завод определил самых метких сотрудников
01.02.2023
Былое величие челябинскому «Сказу об Урале» вернут не раньше 2024 года
01.02.2023
В День защитника Отечества в Челябинске поженятся двадцать влюбленных
01.02.2023
Останется ли Савин директором ХК «Трактор»
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко снялся в новом сезоне сериала «Патриот»
19.01.2023
Челябинская актриса снялась в сериале «Просто Михалыч» на ТНТ
24.10.2022
Блогер из Чебаркуля снялся в сериале телеканала ТНТ - из «Яжемать» Ларисы в следователи
25.08.2022
«Реальные пацаны»: трое челябинцев приняли участие в съемках культового сериала
17.08.2022
Актер из Магнитогорска снялся в криминальной драме на ТНТ
Енот и Чебурашка - против укронацистских свастик и черепов
31.01.2023
В Челябинской области 55 классов и одну школу закрыли на карантин по ОРВИ
31.01.2023
В Челябинске грядет благоустройство северо-западной части Миасса
30.01.2023
Минобороны провело телемост для бойцов СВО из Челябинской области и их близких
29.01.2023
Гарик Сукачев подарил челябинским бойцам на передовой гитару с автографом
27.01.2023