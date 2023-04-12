Челябинцам озвучили интересные факты о «космическом» панно на Гагарина

Сегодня, 12 апреля, когда вся Россия отмечает День космонавтики, жителям Челябинска озвучили интересные факты о «космическом» панно в Ленинском районе.

Историю украшающего здание технического колледжа на Гагарина, 7 декоративно-монументального панно, являющегося, к слову, объектом культурного наследия регионального значения, рассказал на своей странице в ВКонтакте госкомитет охраны ОКН Челябинской области.

Панно, посвященное освоению космоса, так и называется – «Космос». На здание техникума выбор пал потому, что находится оно в начале улицы, носящей имя Юрия Алексеевича Гагарина.

«По заказу Ленинского районного исполнительного комитета народных депутатов Челябинска на средства общества охраны памятников истории и культуры и производственного объединения завода имени Орджоникидзе было изготовлено мозаичное панно «Завоевание космоса». Проект выполнен Челябинскими художественно-производственными мастерскими Художественного фонда РСФСР. Автор панно - художник Владимир Герасимович Мишин», - рассказали в госкомитете.

Эскиз мозаики «Освоение космоса» - дипломная работа Мишина. Подготовка к созданию панно заняла четыре года, и еще один год ушел на сборку.

«Работали вдвоем в маленькой комнатке в политехническом техникуме. Каждый блок 75 на 75 сантиметров весил сто килограммов. Сначала подкладывали основу из арматуры, подушки потом заливали цементом и надо было успеть по-сырому положить. Весь 1976 делали каждый день без выходных и праздников с восьми утра до 12 ночи», - приводит госкомитет воспоминания Мишина.

«Космическое» панно было смонтировано на гладкой поверхности стены (торца) трехэтажного каменного здания. Оно выполнено в технике византийской мозаики прямым набором на блоки из многоцветной смальты и гранита.

Площадь панно составляет 252 квадратных метра. Открытие состоялось 17 апреля 1976 года.