Челябинцам покажут шедевры анимационного кино

В челябинском кинотеатре имени Пушкина 17-го сентября стартуют показы премьерной программы Лондонского международного анимационного фестиваля LIAF.

Восемь фильмов из Европы и США от новичков индустрии и уже состоявшихся авторов отобраны для российских показов из обширной международной и национальной программ LIAF.

Лондонский международный анимационный фестиваль - крупнейшее событие в Великобритании, конкурсная программа длится десять дней, ее главные принципы - представить многообразие анимационных техник и отследить новые тенденции в отрасли.

Тематическое разнообразие фестиваля LIAF сохранилось и в российской подборке. Футуристичные сценарии будущего («Новый год»), коллапсы информационного общества («Одинокая орбита»), изолированность и потерянность человека эпохи социальных сетей («Синхронность», «Гравитация»), а также отношения между близкими людьми («Дочь», «Симбиоз») - это основные темы, затронутые режиссерами проекта.

В программе фестиваля этого года собраны разные по технике и стилю фильмы. «Дочь» Дарьи Кащеевой с первой секунды впечатляет визуальной формой. Еще один фестивальный хит проекта со сложной визуальной структурой - фильм «Д*рьмо случается».

Каждый фильм программы LIAF-2020 отличает индивидуальный визуальный код: кукольная анимация в фильме «Монетка» Сики Сонг, сочетание цифровой анимации и фотографии в работе «Симбиоз» Нади Андрашев, линейный рисунок и монохромность в фильме «Синхронность» Мишель Бранд.

А британские режиссеры Рори Уотби-Толли и Диана Градинару в фильме «Новый год» даже придумали несуществующий язык, на котором разговаривают их персонажи, живущие в далеком будущем. Эти художественные приемы усиливают впечатление от истории и демонстрируют сложившийся авторский стиль.

Среди фильмов LIAF-2020 - участники и номинанты крупнейших международных фестивалей и премий. Анимационный фильм «Дочь» Дарьи Кащеевой (Чехия) - номинант «Оскара» и обладатель студенческого приза в Анси. Работа режиссеров Фредерика Сигеля и Бенджамина Морарда «Одинокая орбита» стала обладателем главного приза на фестивале фантастического кино SITGES (Испания), а фильм «Д*рьмо случается» Давида Штумпфа и Микаэлы Михалий был показан на Венецианском кинофестивале, в официальных программах Sundance и Клермон-Ферран.

СПРАВКА

LIAF-2020 - это визуальное путешествие по провокационным и драматичным сюжетам, тонкий юмор и запоминающиеся образы - праздник таланта и креативности для любителей независимой анимации.