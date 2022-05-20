Челябинцев приглашают окунуться в удивительный мир джаза

В Челябинске во вторник, 24-го мая, откроется выставка «Удивительный мир джаза», приуроченная к столетию российского джаза.

Экспозиция будет работать на улице Кирова, у памятника добровольцам-танкистам. Открытие состоится в два часа дня.

Выставка является совместным проектом объединенного государственного архива Челябинской области (ОГАЧО) и Челябинской государственной филармонии. Как напоминает заместитель директора ОГАЧО Николай Антипин, джазовая культура на Южном Урале в 2022-м году также отмечает юбилей - 90-летие.

«В 1932-м году музыкант Анатолий Хайкин создал первый в городе джаз-оркестр, игравший в ресторане «Гигант», в кинотеатре «Пролетарий», где сейчас находится филармония. Историю челябинского джаза исследовала и написала о нем книгу музыковед филармонии, преподаватель отделения «Музыкальное искусство эстрады» ЮУрГИИ Наталья Риккер. В 2019-м году уникальная книга об истории джаза на Южном Урале «Джаз в Челябинске. История с продолжением…» увидела свет. Книга богато иллюстрирована фотографиями. Многие из этих снимков войдут в экспозицию. Равно как и в книге, на выставке будут представлены работы современных челябинских фотохудожников: Алексея Гольянова, Олега Каргаполова, Юрия Ермолина, Надежды Пелымской и Игоря Ляпустина», - рассказал Николай Антипин.

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В основу выставки «Удивительный мир джаза» легли материалы, собранные Натальей Риккер. В архиве выявлены документы и фотографии, которые рассказывают о джазовых музыкантах и оркестрах 1930-х годов и военного времени. К примеру, во время Великой Отечественной войны работники Кировского завода организовали свой джазовый оркестр.

Биг-бэнд существовал и на Северо-Западном фронте, над которым шефствовали южноуральцы. Музыканты приезжал на гастроли в Челябинск. Подобный джаз-оркестр был организован и в составе Уральского добровольческого танкового корпуса. Солисткой оркестра стала Роза Нотик, прежде работавшая на Кировском заводе в Челябинске.

Музыкальное подразделение танкистов за время войны дало свыше пятисот концертов для воинов корпуса, для частей 1-го Украинского фронта и на Урале. Была такая традиция - устраивать в городах, освобожденных от немецко-фашистских захватчиков, первый мирный концерт. Победный концерт прозвучал в Праге 12-го мая 1945-го года.

В экспозиции «Удивительный мир джаза» будут представлены фотографии музыкантов, оркестров, афиши концертов. Выставка, посвященная столетию российского джаза, поможет горожанам окунуться в мир импровизационного искусства и блюзовых гармоний. Новый проект архива и филармонии увидят не только челябинцы, но и многочисленные гости - участники международного джазового фестиваля «Какой удивительный мир», который уже более двух десятилетий наполняет город ритмами джаза. В этом году музыкальный форум состоится с восьмого по 11-е июня.

На открытии прозвучит джазовая музыка, выступит лауреат джазовых фестивалей и конкурсов - оркестр «Флейты Челябинска» (художественный руководитель - Юлия Полуротова, дирижер - Георгий Анохин).