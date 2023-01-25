Челябинцы увидят обновленного "Фауста"

25 и 26 февраля на сцене Челябинского театра оперы и балета – спектакль «Фауст» с участием новых исполнителей и приглашенного солиста.

В челябинской афише опера Шарля Гуно появляется нечасто. Впечатляющая многоуровневая сценография и необычная режиссерская концепция сделали эту постановку одной из самых сложных и уникальных в репертуаре театра.

25 февраля в образе Маргариты впервые выступит лауреат всероссийского и международного конкурсов Наталия Быстрик. По словам солистки, эта партия овеяна мистикой.

«Я начиталась множество интервью исполнительниц Маргариты, и все они говорили о присутствии чего-то потустороннего, не только во время разучивания партии, но еще и во время спектакля,» – рассказывает артистка. Сама Наталия много раз приступала к этой партии, и все время меня что-то отводило: то начинались новые постановки, то прилетала новая роль, то заболевала – приходилось откладывать. Наконец-то все сложилось.

В роли Валентина зрители увидят Дмитрия Никитина. Для артиста это единственная лирическая баритоновая партия, которую он еще не воплощал на сцене театра.

Дмитрий исполнял каватину Валентина на вступительных экзаменах в консерваторию. «Профессор Николай Николаевич Голышев попросил меня спеть на полтона выше. Без особых проблем я справился с этой задачей и получил сто баллов,» – вспоминает Дмитрий.

26 февраля в партии Мефистофеля выступит заслуженный артист России Николай Лоскуткин. Солист Новосибирского театра оперы и балета запомнился южноуральской публике еще на премьере спектакля в 2015 году, с тех пор исполнителя всегда с большой радостью принимают на нашей сцене. Роль Марты впервые на себя примерит лауреат международного конкурса Алиса Чечель.