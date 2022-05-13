Челябинск готовится к фестивалю песочных скульптур

В Челябинске во второй раз пройдет полюбившийся горожанам и гостям областной столицы фестиваль песочных скульптур. В этом году площадкой станет городской сад имени Пушкина.

Тематикой этого года стали сказки народов мира. На новой площадке фестиваля появится девять скульптур: «Малыш и Карлсон», «Шехерезада. Сказки 1001 ночи», «Сказочный замок», «Малахитовая шкатулка», «Серебряное копытце», «Конёк-горбунок», «Китай. Народная сказка о крестьянине», «Бременские музыканты» и «Золушка».

Об этом сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.

Самой большой скульптурой станет «Сказочный замок». Его высота достигает шести с половиной метров. А самая маленькая подарочная скульптура городу - «Серебряное копытце».

Открытие фестиваля песочных скульптур запланировано на третье июня, а сейчас на площадке начались работы по созданию шедевров из песка.