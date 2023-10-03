Сказочные персонажи из песка прощаются с челябинцами до следующего лета

В Челябинске полным ходом ведется «консервация» песочных скульптур, которые «живут» в городском саду имени Пушкина в теплое время года и «засыпают» в холода.

Об окончании фестиваля песочной скульптуры, работавшего с июня по сентябрь, управление культуры Челябинска сообщило накануне, второго октября, напомнив, что за четыре месяца площадка фестиваля приняла большое количество ярких, веселых культурных, спортивных событий, молодежных мероприятий, творческих мастер-классов, квестов и экскурсий.

Сегодня, третьего октября, работа по подготовке к долгому «сну» сказочных персонажей из песка в самом разгаре.

Напомним, в этом году в горсаду имени Пушкина появились такие песочные скульптуры, как Три богатыря, Золотая рыбка, Репка, Золотая антилопа, были отреставрированы уже жившие здесь раньше: «Замок», «Малахитовая шкатулка», «Шахерезада. Сказка 1001 ночи», «Конек-Горбунок, «Китай. Народная китайская сказка о крестьянине», «Бременские музыканты» и «Золушка», демонтированы (по причине множественных обрушений и потерь в визуальном плане) - Карлсон и Серебряное копытце.

Стоимость организации и проведения уже традиционного для столицы Южного Урала фестиваля песочных скульптур в 2023 году составила почти пять миллионов рублей. Этот контракт получил индивидуальный предприниматель Иван Савенков.

Отметим, на консервации песочные фигуры будут находиться до 30 апреля 2024 года, после чего начнется их «пробуждение».

Интересно, что первой площадкой проведения фестиваля песочных скульптур в Челябинске стал Сад камней – в 2021 году. В 2022-м фестиваль сменил место жительства, переехав в горсад имени Пушкина.