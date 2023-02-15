15.02.2023
В Челябинске «карманник» стащил телефон на глазах у полицейского
15.02.2023
Полицейские Трехгорного спасли замерзавшего на улице дедушку
14.02.2023
Анонсы событий и мероприятий на 15 февраля (18+)
14.02.2023
Совет да любовь! В Челябинске воссоединилось непарнокопытное трио
14.02.2023
В Челябинской области уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом превышает эпидпорог на 26,1%
14.02.2023
В Челябинске завершается выставка «Отцы и дети»
Челябинск готовится к съемкам фильма о падении метеорита
06.02.2023
Десятилетие со дня падения челябинского метеорита отметят зрелищно и ярко
19.01.2023
В Историческом музее отметят юбилей главного экспоната - челябинского метеорита (6+)
14.01.2023
Десятилетний юбилей метеорита Челябинск готовится встретить Южный Урал
18.11.2022
«Чайф» воспел челябинский метеорит и работника Исторического музея Юрия Богатенкова
Спасибо героям: 13,5 тысячи человек обязаны жизнью спасателям Челябинской области
14.02.2023
Почти шесть тысяч челябинцев приняли участие в «Лыжне России»
13.02.2023
ФСБ Челябинской области ликвидировала цех по производству поддельного алкоголя
13.02.2023
Южноуральский боксер спел российский гимн в Марокко
12.02.2023
Уроки промышленной мобилизации вспомнят в музее ЧТЗ
10.02.2023