Челябинск готовится к съемкам фильма о падении метеорита

Хоррор-комедию «Челябинск. Противостояние» о падении метеорита планирует выпустить кинокомпания FT Production из Петербурга. Съемки должны начаться летом 2023 года.

«Полнометражный игровой фильм расскажет альтернативную версию развития событий, развернувшихся на Южном Урале после падения космического объекта. Автор сценария пофантазирует, что могло бы произойти, если в воронке на месте падения суперболида зародилась инопланетная жизнь и как челябинцы сосуществовали бы с инопланетянами. Им, по сюжету фильма, вместе предстоит пережить странный вирус и нашествие зомби», - сообщили в министерстве культуры Челябинской области.

Создатели фильма намерены привлечь известных в России актеров и челябинских артистов. Съемочным группам предстоит работать в центре города на Площади Революции, в районе ЧТЗ, Ленинском районе, поселке Шершни.

Автор сценария и режиссер-постановщик - Максим Карлышев, продюсер - Юлия Витязева, директор картины - Артем Козлов, оператор-постановщик - Елена Метла.

16 февраля представители съемочной группы приедут в Челябинск.