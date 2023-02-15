Падение челябинского метеорита спровоцировало бешеный всплеск телефонной активности в регионе

800 тысяч звонков за час: к десятилетию падения челябинского метеорита, которое регион широко и разнообразно отмечает сегодня, 15 февраля, «Ростелеком» на Южном Урале озвучил телеком-статистику главного инфраструктурного узла связи.

«В момент падения небесного тела пропала связь у многих абонентов мобильных операторов. Южноуральцы массово пытались дозвониться домой, в МЧС, скорую помощь, полицию, а также пробовали выложить снятое фото или видео в Сеть. Отмечу, что только проводная телефонная связь «Ростелекома» выстояла. 90 процентов соединений между абонентами челябинской городской телефонной сети прошло успешно», − рассказал директор Челябинского филиала ПАО «Ростелеком» Михаил Сергеев.

Падение метеорита произошло примерно в 9 часов 20 минут по местному времени. Пик нагрузки на сеть пришелся на период с 10 до 11 утра, когда челябинцы уже вернулись на свои рабочие места. В этот промежуток времени более 800 тысяч вызовов поступило на узел связи «Ростелекома»; 688 тысяч звонков было обработано и передано конечному адресату, например, другому телеком-оператору или диспетчерам спецслужб 01, 02 и 03; 494 обслуженных узлом связи вызовов были отклонены получателями из-за перегрузки. Связались друг с другом в час пик 194 тысячи южноуральцев. В МЧС удалось дозвониться 36 процентам абонентов, в скорую помощь – 87 процентам, в полицию – 98 процентам. В среднем один южноуралец совершил четыре попытки дозвониться на занятую линию.

В течение всего дня нагрузка на каналы мобильной и стационарной связи в десятки раз превышала активность абонентов в Новый год. Около 13 часов нагрузка на сеть «Ростелекома» в Челябинске была на 30 процентов выше праздничной, к 16 часам она спала до максимальной новогодней. Была активирована процедура включения аварийного межсетевого роуминга для абонентов мобильной связи. К 17 часам нагрузка на каналы полностью стабилизировалась, сообщили в пресс-службе «Ростелекома».

В предоставленной статистке учтены звонки абонентов всех операторов связи на территории Челябинской области на номера спецслужб 01, 02 и 03, вызовы клиентов «Ростелекома» и «Tele2» на номера своих и сторонних мобильных операторов, а также соединения абонентов провайдера со стационарных телефонов друг другу и на номера другого оператора. В статистике не учтены взаимодействия клиентов сторонних мобильных операторов между собой.

Стационарный телефон продолжает оставаться востребованной услугой у жителей и организаций Челябинской области. Основными факторами в пользу фиксированной связи абоненты называют надежность, высокое качество связи и безопасность.