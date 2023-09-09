Челябинск гуляет несмотря на дождь

Челябинцы – мужественные люди: никакая непогода не помешает жителям с танцами и музыкой отметить день рождения родного города.

Сегодня, девятого сентября, Челябинск празднует 287-летие. И на площадке у Торгового центра, как и анонсировалось, - концерт. Горожане смотрят выступления артистов, стоя под зонтами: уже несколько часов в областном центре льет, как из ведра. Но суровые жители промышленного мегаполиса все равно пришли, чтобы поаплодировать творческим коллективам.

В настоящее время на сцене у Торгового центра выступают детские творческие коллективы. Совсем скоро челябинцев поздравят Государственный симфонический оркестр и солисты Мариинского и Большого театров, напоминают в мэрии.

А завершится праздничный концерт выступлениями Юлианны Карауловой и группы «Дискотека Авария».