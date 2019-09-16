Челябинск увидит работы Дали, Пикассо и Матисса

Челябинск готовится к открытию выставки графики всемирно известных художников прошлого века. Жители и гости южноуральской столицы увидят сто работ мастеров живописи, в числе которых Сальвадор Дали, Пабло Пикассо, Анри Матисс, Морис Утрилло, Жоан Миро, Михаил Шемякин.

Как отмечают в пресс-службе Челябинского государственного музея изобразительных искусств, в Александровском зале которого четвертого октября откроется данная экспозиция, эти звездные имена связывает Париж - столица искусств XX века, объединившая не одно поколение художников, стремившихся к свободному поиску, творческому развитию и экспериментам.

Выставка «Шедевры мастеров Парижской школы» предоставлена Санкт-Петербургской галереей современного искусства PS Gallery из собственной коллекции и личного собрания известного российского коллекционера Марка Башмакова.

Экспозиция будет работать в Челябинске до первого декабря по адресу: Площадь Революции, 1.