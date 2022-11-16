Челябинская область начнет культурное сотрудничество с Республикой Беларусь

15 ноября министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин посетил с официальным визитом Республику Беларусь. Он прибыл в Минск в составе делегации Челябинской области, в которую вошли представители региональных министерств и более чем 20 промышленных предприятий. Возглавил делегацию губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Как отмечает пресс-служба президента республики Беларусь, для Минска очень важно выстроить с Челябинской областью долгосрочные эффективные отношения.

В рамках визита подписано официальное соглашение о сотрудничестве между двумя учреждениями культуры: Челябинской государственной и Белорусской филармониями. Партнерство предполагает совместные концертные программы с участием творческих коллективов и солистов обеих стран, а также взаимные гастрольные визиты.

В рамках переговоров уже достигнута договоренность об участии прославленного Государственного ансамбля танца «Урал», являющегося культурным брендом Челябинской области, в фестивале «Славянский базар» в Витебске в 2023 году. В свою очередь, губернатор Челябинской области Алексей Текслер пригласил белорусов принять участие в Бажовском фестивале. Кроме того, в Минской городской ратуше была открыта фотовыставка «Челябинская область в фотографиях», представившая 40 работ лучших фотографов нашего региона: природный и индустриальный пейзаж, спорт, фоторепортаж, арт.

«Республику Беларусь и Россию связывают крепкие узы, основанные на многовековой дружбе, поэтому для меня особенно значимо подписание соглашения между двумя настолько близкими культурными институтами, — отметил министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин. — В начале ноября директор Международного фестиваля искусств «Славянский базар» был гостем фестиваля национальных культур «Синегорье» и высоко оценил его уровень. Официальное соглашение, подписанное сегодня, позволит нам заглядывать немного дальше в наше будущее. Я уверен, что нас ждет множество успешных совместных проектов».

На сегодняшний день Челябинской областью заключены долгосрочные соглашения о сотрудничестве и партнерстве с Абхазской государственной филармонией имени Раждена Гумба, Дагестанской филармонией, Корейским обществом по обмену искусством (КНДР), Государственным культурным центром Туркменистана о сотрудничестве в области культуры и концертной деятельности.