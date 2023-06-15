Челябинская область и Беларусь станут ближе друг другу

Челябинская область и Беларусь продолжают планомерно расширять сотрудничество в разных сферах. Руководство правительства Беларусь планирует посетить Южный Урал с ответным официальным визитом. А между Челябинском и Минском намерены организовать прямое регулярное воздушное сообщение.

Вопросы развития двусторонних отношений обсудили губернатор Челябинской области Алексей Текслер с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в РФ Дмитрий Крутой на полях ПМЭФ-2023.

Алексей Текслер в ходе встречи подчеркнул, что выполняются все договоренности, которые были достигнуты во время его последнего визита в Минск (глава региона посещал Республику в ноябре 2022 года, встречался с президентом, с премьер-министром Беларуси Романом Головченко и членами правительства, с республиканским министром промышленности, побывал на Минском автомобильном заводе).

Товарооборот Челябинской области с Белоруссией за девять месяцев 2022 года вырос на 20% и превысил 380 миллионов долларов, отмечалось на встрече. «Мы примерно на полмиллиарда долларов в том году наторговали с областью. Думаю, в этом году должно быть больше», – отмечал президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

За январь-март 2023 года товарооборот между регионом и Республикой увеличился 32,7% к аналогичному периоду 2022 года и составил 127,7 миллиона долларов.

«Всегда есть возможность увеличивать товарооборот, мы в этом направлении движемся», - подчеркнул Алексей Текслер.

С целью его увеличения организовано постоянное информирование деловых кругов о возможностях промышленного и сельскохозяйственного производства, а также сферы услуг Челябинской области и Республики Беларусь. Обеспечено содействие в организации и проведении ярмарок и выставок продукции Челябинской области и Республики Беларусь, бизнес-форумов, в том числе с участием представителей торгово-промышленных палат.

На встрече в ноябре обсуждался вопрос открытия шоу-рума в Беларуси, где южноуральские предприятия среднего и малого бизнеса смогут на постоянной основе представлять свою продукцию. И с апреля 2023 года в Минске начал работу на постоянной основе Выставочный павильон продукции Челябинской области. Его формат предполагает размещение образцов продукции и информации о производителях, проведение презентаций для посетителей и дегустацию продукции. В павильоне в настоящее время представлены 25 южноуральских предприятий.

«Концепция шоу-рума не со всеми регионами работает, но ваш хороший пример мы будем тиражировать, демонстрировать коллегам, и своих белорусских производителей тоже к этому продвигаем, - отметил Дмитрий Крутой. - В условиях ухода многих западных брендов оказалось, что у нас очень много качественной и доступной продукции, которой мы можем обмениваться. Чтобы поддерживать такие высокие темпы, нужна кооперация в промышленной сфере. Вы один из важнейших для нас регионов-партнеров в промышленности, сельском хозяйстве, машиностроении».

В ходе встречи участники также обсудили конкретные вопросы кооперации челябинских и белорусских предприятий: ОАО «Могилевский завод лифтового машиностроения» и ПАО «ММК», «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» и АО «Кемма», ОАО «Борисовский завод «Автогидроусилитель» и ОАО «Белкард».

Также в рамках сотрудничества министерство сельского хозяйства Челябинской области совместно с ОАО «Минский тракторный завод» и ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный аграрный университет» прорабатывают вопрос открытия учебного класса «Беларус». Открытие запланировано на октябрь.

В прошлом году Челябинская область начала активно сотрудничать с Белорусией в сфере культуры. И на нынешней встрече этому вопросу было уделено отдельное внимание. Алексей Текслер отметил, на «Славянский базар» в Белоруссию приезжает наш прославленный коллектив - Государственный ансамбль танца «Урал», являющейся культурным брендом Челябинской области.

На Южный Урал в марте приезжал Большой театр оперы и балета Республики Беларусь.

«Надеюсь, что с делегацией Белоруссии мы активно поработаем и на площадке «Иннопрома» в июле», - выразил надежду Алексей Текслер.

В завершение встречи Алексей Текслер пригласил делегацию Республики в Челябинскую область. Дмитрий Крутой сообщил, что в настоящее время прорабатывается вопрос визита руководства правительства Белоруссии в Челябинск.

Кроме того, обсуждается возможность организовать прямое регулярное воздушное сообщение между Челябинском и Минском.