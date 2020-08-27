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Челябинская опера представила сентябрьскую афишу

Культура
Сегодня, 17:01
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Челябинский государственный академический театр оперы и балета имени Глинки в сентябре открывает юбилейный, 65-й сезон.

Первой постановкой, которую смогут увидеть истосковавшиеся по высокому искусству южноуральцы, станет премьера оперы Николая Римского-Корсакова «Садко» (11, 12 и 13 сентября). 

Режиссер спектакля - Вячеслав Стародубцев (Москва), оформление сценического пространства разработала команда известных художников из Санкт-Петербурга и Москвы: Петр Окунев, Жанна Усачева, Сергей Скорнецкий и Вадим Дуленко. Постановка осуществлена при финансовой поддержке министерства культуры Российской Федерации.

Как рассказала пресс-секретарь театра Анастасия Черкас, сезон продолжат громкие премьеры прошлых лет: оперетта «Веселая вдова» Франца Легара (17 сентября), балет «Анна Каренина» (18 сентября), опера «Риголетто» Джузеппе Верди (19 сентября).

В конце месяца зрителей приглашают насладиться бессмертной классикой балетного и оперного искусства: «Жизель» Адольфа Адана (20 сентября), «Лебединое озеро» Петра Чайковского (25 сентября), «Кармен» Жоржа Бизе (26 сентября) и «Баядерка» Людвига Минкуса (27 сентября). 

Коллектив театра обращает внимание южноуральцев, что премьера балета «Ромео и Джульетта» Сергея Прокофьева, которая ранее была заявлена на 19 и 20 сентября, перенесена на 24 и 25 октября (начало в 18 часов). Ранее приобретенные билеты остаются действительными.

При посещении театра необходимо пользоваться средствами индивидуальной защиты (маски, респираторы).

 

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