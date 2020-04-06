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Проект продлят

Челябинские актёры дистанционно читают детям сказки и рассказы

Культура
Сегодня, 09:37

Только за первую неделю онлайн-проект «Челябинские актёры – детям!» набрал около 50 тысяч просмотров. Было принято решение продлить его до 19 апреля (именно пока на этот период установлен режим обязательной самоизоляции в регионе).

Совместный онлайн проект министерства культуры Челябинской области и медиахолдинга ОТВ продлен до 19 апреля. в общей сложности (на сайте и телеканале) он

Как напомнили в минкульта, ежедневно звучат в рамках проекта актеры читают сказки и детские рассказы на телеканале ОТВ (с 7 до 9 часов утра) и сайте 1obl.ru ( с 10 до 12 часов дня).

За это время зрители услышали тексты Атона Чехова, Александра Пушкина, Константина Паустовского, Редьярда Киплинга, Шарля Перро и других авторов. Пионерами стали артисты Молодежного театра, их коллеги из театра кукол и «Манекена».

Впереди детей ожидает ещё много интересного – Ханс Кристиан Андерсен, Борис Шергин, Дмитрий Мамин-Сибиряк, Оскар Уайльд, Аркадий Гайдар, Антоний Погорельский и другие знаменитые писатели.

Сегодня, шестого апреля, к проекту присоединится Камерный театр. Зрителей порадуют артисты Екатерина Букина и Михаил Яковлев. Маленькие слушатели услышат сказки Бориса Шергина и «Дикие лебеди» Ханса Кристиана Андерсена.

В связи с продлением сроков проекта, организаторы намерены расширять круг чтецов, к артистам присоединятся медийные личности, о своем желании участвовать в проекте уже заявили глава культурного ведомства Алексей Бетехтин, начальник пресс-службы городской думы Лариса Окунева, секретарь Челябинской епархии Игорь Шестаков и др.

«В период, когда по всей стране в связи с угрозой эпидемии коронавируса приостанавливают работу театры и концертные залы, когда пустуют зрительские кресла в досуговых центрах и библиотеки закрывают свои двери, мы приглашаем творческих людей принять участие в проекте», – призвал министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин.

В ближайшие дни на сайте телеканала ОТВ дети могут послушать в исполнении челябинских актёров следующие произведения:

Понедельник, шестого апреля – Екатерина Букина (Камерный театр) прочитает сказку «Дикие лебеди» Ханса Кристиана Андерсена, Михаил Яковлев (Камерный театр) читает сказки Бориса Шергина.

Вторник, седьмого апреля – Елена Шингареева (Молодежный театр) читает «Преданный друг» и «Соловей и роза» Оскара Уальда, Елизавета Борок (Театр кукол) прочтёт сказки Мамина-Сибиряка.

Среда, восьмого апреля – Виктор и Надежда Нагдасёвы (Камерный театр) прочтут «В садах лицея» Льва Рубенштейна, а Вячеслав Косарев и Алексей Согрин (Молодежный театр) прочитают рассказ Аркадия Гайдара «Чук и Гек».

Четверг, девятого апреля – Виктория Бухарина (Камерный театр) читает сказки Владимира Сутеева, Денис Саратников (Молодежный театр) будет читать сказки Корнея Чуковского.

Пятница, 10 апреля – Екатерина Филимонова (Молодежный театр) читает «Чёрная курица, или Подземные жители» Антония Погорельского,   Александра Одегова (Молодежный театра) прочитает «Сказки дядюшки Римуса» Джоэля Чандлера Харриса.

Отметим, что на сайте 1obl.ru можно посмотреть в записи уже прочитанные произведения. За актуальным расписанием следите здесь.

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