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Челябинские кукольники увезли в Киров «Муху-Цокотуху», «Каштанку» и «Нового Робина-Бобина»

Артисты челябинского театра кукол отправились на гастроли в Киров.

В период с 26-го по 28-е марта кукольники представят «Муху-Цокотуху» (микро-«оперетту» для детей с четырех лет), «Нового Робина-Бобина» (парад-алле необычных кукол по произведениям челябинской писательницы Аси Горской) и «Каштанку» (произведение, с которого более 85-ти лет назад началась история театра).

Гастроли пройдут на сцене Кировского театра кукол имени Афанасьева. Всего состоится шесть показов. Кировские артисты посетят столицу Южного Урала с ответным визитом в ноябре.

«Гастроли с лучшими спектаклями текущего репертуара в городе Кирове позволят достойно представить уральский театр за пределами региона. Спектакли рассчитаны на разные возрастные категории, в том числе на семейный просмотр, а потому могут охватить большое количество зрителей», - отмечает директор Челябинского театра кукол Елена Ильченко.

Как сообщила заведующая литературной частью театра Светлана Кондюрина, путешествие челябинского театра кукол в Киров проходит в рамках общероссийской программы «Большие гастроли для детей и молодежи», участником которой он является с 2017-го года. За это время театр провел обменные гастроли с Хакасским (2017-й), Ярославским (2018-й) и Томским (2019-й) театрами кукол и принял на своей площадке Московский театр кукол в 2020-м.

Организатором «Больших гастролей» выступает федеральная дирекция музыкальных и фестивальных программ «Росконцерт» при поддержке министерства культуры РФ.