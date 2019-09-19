Челябинским артистам преподаст урок итальянский маэстро

В Челябинск приехал знаменитый педагог по вокалу Паоло де Наполи. В столице Южного Урала преподаватель с мировым именем проведет две недели. Он будет давать уроки вокала артистам театра оперы и балета имени Глинки.

Вместе с обладательницей яркого сопрано, лауреаткой международного конкурса Екатериной Чебыкиной итальянский маэстро будет готовить партию Джильды из оперы «Риголетто» Верди (в прошлом сезоне, когда Паоло де Наполи прилетел в Челябинск впервые, их совместной работой стала партия Мюзетты из «Богемы» Пуччини).

Уроки вокала у опытного педагога берет и лауреат всероссийских и международных конкурсов Виктор Кириллов, характеризуя итальянского гостя как очень доброжелательного, открытого и отзывчивого человека, с которым действительно приятно работать.

Паоло де Наполи готовит с челябинским артистом партии египетского царя в «Аиде» и Спарафучиле в «Риголетто» Джузеппе Верди.

Как отмечает специалист по связям с общественностью челябинского театра оперы и балета имени Глинки Анастасия Черкас, насладиться прекрасным басом Виктора Кириллова можно будет совсем скоро: 13-го октября состоится показ «Риголетто», 20-го октября зритель увидит «Аиду».

В общей сложности индивидуальные занятия Паоло де Наполи в Челябинске посетят 25 солистов оперной труппы, в том числе Александр Сильвестров, Павел Локшин, Эльвира Авзалова, Андрей Меркульев, Мария Гуйтар. График у маэстро плотный. Он будет давать по пять 45-минутных уроков в день.

Паоло де Наполи успешно сотрудничает с ведущими театрами мира: Берлинской государственной оперой, Метрополитен-опера в Нью-Йорке, Опера Гарнье в Париже, Королевским театром в Мадриде и Большим театром России.