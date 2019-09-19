Челябинским артистам преподаст урок итальянский маэстро
Культура
Сегодня, 16:45

В Челябинск приехал знаменитый педагог по вокалу Паоло де Наполи. В столице Южного Урала преподаватель с мировым именем проведет две недели. Он будет давать уроки вокала артистам театра оперы и балета имени Глинки.

Вместе с обладательницей яркого сопрано, лауреаткой международного конкурса Екатериной Чебыкиной итальянский маэстро будет готовить партию Джильды из оперы «Риголетто» Верди (в прошлом сезоне, когда Паоло де Наполи прилетел в Челябинск впервые, их совместной работой стала партия Мюзетты из «Богемы» Пуччини).

Уроки вокала у опытного педагога берет и лауреат всероссийских и международных конкурсов Виктор Кириллов, характеризуя итальянского гостя как очень доброжелательного, открытого и отзывчивого человека, с которым действительно приятно работать.

Паоло де Наполи готовит с челябинским артистом партии египетского царя в «Аиде» и Спарафучиле в «Риголетто» Джузеппе Верди.

Как отмечает специалист по связям с общественностью челябинского театра оперы и балета имени Глинки Анастасия Черкас, насладиться прекрасным басом Виктора Кириллова можно будет совсем скоро: 13-го октября состоится показ «Риголетто», 20-го октября зритель увидит «Аиду». 

В общей сложности индивидуальные занятия Паоло де Наполи в Челябинске посетят 25 солистов оперной труппы, в том числе Александр Сильвестров, Павел Локшин, Эльвира Авзалова, Андрей Меркульев, Мария Гуйтар. График у маэстро плотный. Он будет давать по пять 45-минутных уроков в день.

Паоло де Наполи успешно сотрудничает с ведущими театрами мира: Берлинской государственной оперой, Метрополитен-опера в Нью-Йорке, Опера Гарнье в Париже, Королевским театром в Мадриде и Большим театром России.

Отправить новость
Культура
17.09.19 14:06
Громкие премьеры в память о Рудольфе Нуриеве
Челябинский театр оперы и балета покоряет жюри международного фестиваля в Уфе
Культура
10.09.19 15:54
Прославленные артисты Большого театра покажут Челябинску «Светлый ручей»
Культура
06.09.19 10:27
Готовь сани...
Челябинский театр оперы и балета открыл продажу билетов на новогоднего «Щелкунчика»
Культура
05.09.19 14:04
В Италии ждут солиста лондонского Королевского балета Вадима Мунтагирова
16.09.19 11:00
«Стихи должны возникать из-за угла»
16.09.19 10:30
Челябинск увидит работы Дали, Пикассо и Матисса
13.09.19 15:34
При свете зеленой лампы зрители рассказывали о первой любви
12.09.19 14:48
Всероссийскую театральную универсиаду UNIFEST в Челябинске откроет уличное представление
12.09.19 13:02
Челябинцы увидят музыкальное шоу «Зачарованное зеркало»
12.09.19 12:58
Play в ТРЦ «Фокус» для детей и их весёлых родителей
12.09.19 10:06
Челябинские реставраторы обнаружили два артефакта при работе со старинными изданиями
11.09.19 13:35
Люди в черном цитировали Малевича
10.09.19 15:54
Прославленные артисты Большого театра покажут Челябинску «Светлый ручей»
10.09.19 09:54
Челябинцам представят рок-оперу «Иисус Христос – суперзвезда»
Общество
Сегодня, 10:17
Мы с тобой, Магнитогорск
В память о 39-ти погибших: Челябинск в годовщину трагедии в Магнитке услышит голос органа
Происшествия
Сегодня, 17:35
«Унесенные ветром» в Магнитогорске
Новости
Сегодня, 17:08
Культура
Театр Верхнего Уфалея «Вымысел» покорил столичную «Артмиграцию»
Сегодня, 17:06
Общество
Анонсы событий и мероприятий на 20 сентября
Сегодня, 16:18
Общество
Пожарный автомобиль ЧМК покажут спасателям стран ШОС
Сегодня, 15:55
Общество
Челябинские малыши настолько суровы, что едят на ужин только соль
Сегодня, 15:46
Экономика
ВТБ выдает каждый третий кредит по ипотеке с господдержкой
Опрос

Почему в Челябинске нет туалетов?

Материалы рубрики
Сегодня, 17:08
Культура
Театр Верхнего Уфалея «Вымысел» покорил столичную «Артмиграцию»
Вчера, 15:56
Культура
Новый сезон театрального Челябинска начался головокружительно
17.09.19 13:14
Культура
Театр современного танца открывает 27-й театральный сезон
16.09.19 10:30
Культура
Челябинск увидит работы Дали, Пикассо и Матисса
12.09.19 14:48
Культура
Всероссийскую театральную универсиаду UNIFEST в Челябинске откроет уличное представление
Теги
Челябинский театр оперы и балета
Челябинск
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свои новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика