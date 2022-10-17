Челябинский «ЭФиР 74» объединил 78 стран мира (16+)

В Челябинском Центре «Театр +кино» имени А.С.Пушкина в ближайшую пятницу, 21 октября, пройдёт церемония награждения лауреатов фестиваля-конкурса «ЭФиР 74».

Министерство экологии вместе с министерством культуры Челябинской области уже в десятый раз проводят фестиваль-конкурс экологических фильмов «ЭФиР 74». Организатором фестиваля традиционно является Челябинский областной киноцентр имени Сергея Герасимова.

«За годы, что существует «ЭФиР 74», а в этом году он юбилейный, десятый, фестиваль стал по-настоящему международным, - рассказывает директор Киноцентра Юрий Сычёв. - В этом году на участие в конкурсе поступило более 740 заявок из 78 стран мира. Свои фильмы прислали кинематографисты из Китая, Тайваня, Ирана, США, Индии, Пакистана, Аргентины, Англии… Несмотря на политическую ситуацию и разногласия между государствами, проблемы людей волнуют одни и те же. И в первую очередь – сохранение жизни на Земле.

Очень трудно отличить фильм, снятый в Нигерии, от фильма, например, узбекского. Особенно приятно, что очень достойно на этом фоне выглядят фильмы, снятые кинематографистами Южного Урала. Это к вопросу о том, что своё кино в нашем регионе существует и успешно развивается».

Членами Экспертного совета из 740 заявок отобраны 34 работы.

Теперь из их числа члены авторитетного жюри выберут 10 лучших фильмов. А это значит, всего 10 человек станут лауреатами Х фестиваля «ЭФиР 74». Конкурс получился серьёзнее, чем в большинстве вузов, - 74 человека на место.

Подведение итогов конкурсной программы фестиваля и награждение лауреатов состоится 21 октября в кинотеатре имени Пушкина. Начало в 15-00. Вход свободный!