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Челябинский Молодёжный отметит Всемирный День театра ярким драматургическим марафоном

Челябинский Молодёжный отметит Всемирный День театра драматургическим марафоном.

«К этому событию мы подготовили сразу несколько сюрпризов. Первый из них - большие скидки! В течение четырёх дней - с 25 по 28 марта включительно - билеты на любые спектакли Молодёжного до конца сезона можно приобрести со скидкой 50 процентов в неограниченном количестве. Впервые акция продлится так долго! Билеты со скидкой можно будет купить на сайте и в кассе театра (с 9.00 до 20.30)», - рассказали в Молодёжном.

Предусмотрел театр и творческий сюрприз для зрителей: три пьесы – финалистки конкурса новой драматургии «Ремарка» - будут представлены на сцене Молодёжного 27-го (во Всемирный День театра) и 28-го марта. Читки проводятся бесплатно, но по предварительной записи.

Главный режиссёр Молодёжного театра Иван Миневцев рассказал, что «Ремарка» является одним из ведущих конкурсов современной драматургии, поэтому было решено ограничиться выбором пьес из данного конкурса.

«Хочется, чтобы зрители получали больше информации о современной драматургии именно в нашем театре. Причём режиссёры и артисты будут не только из Молодёжного. Подобная творческая коллаборация важна для развития театрального пространства в городе», - отметил Иван Миневцев.

Читки или даже мини-эскизы представят режиссёры Дмитрий Писарев и Олег Хапов.

В 20 часов 27-го марта пьесу «Лета впадает в Стикс» Дмитрий Писарев прочитает самостоятельно.

«Это очень странный текст Дмитрия Ретиха и очень необычный. Но не имеет ничего общего с абсурдизмом. Скорее это смесь исторической тематики с некоторой мистикой, шаманизмом. На мой взгляд, моночитка – лучший вариант, как можно эту пьесу преподнести», - считает Дмитрий Писарев.

В 18 часов 28-го марта Олег Хапов представит пьесу Евгении Шевченко «Женя недостаточно альденте».

«Это история взросления девушки от 15-ти до 30-ти лет. Если более широко, то история о том, как человек существует в некой колее нашей провинциальной, обывательской жизни. Живёт по накатанной, идёт по колее и не может выбраться, хотя детские мечты зовут в другие дали. Так вот: возможно выбраться или нет? Хватит ли у Жени сил изменить свою жизнь? И насколько это зависит от нас? Мне кажется, пьеса об этом», - комментирует Олег Хапов.

В 21 час 28-го марта Дмитрий Писарев представит ещё одну, спонтанную, читку в полюбившемся многим жанре «читки вслепую» – артисты и зрители не будут знать сюжета и названия произведения до самого начала мероприятия. Фрагменты текста режиссёр вырежет для каждого исполнителя отдельно. Узнать, кто они по сюжету и с кем ведут диалог, актёры смогут только во время чтения.

«Драматургический марафон - прекрасный способ познакомить зрителей с новыми текстами, да ещё и отобранными экспертами ведущего конкурса драматургии», - считает режиссёр Молодёжного театра Александр Черепанов.