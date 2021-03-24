Челябинский Молодёжный отметит Всемирный День театра ярким драматургическим марафоном

Информационное
агентство

Коронавирус
Жизнь на минималках
На житейских перекрестках
«Полет» нормальный?
Намудрили
Деревья в провода
Федерация
Политика
Экономика
Общество
Культура
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом

Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

E-mail по вопросам рекламы:

  • rek@uralpress.ru

Телефоны по вопросам рекламы:

  • +7 (351) 237-15-35
  • +7 (906) 869-79-01

Разделы:

Отправить новость
ФедерацияПолитикаЭкономикаОбществоКультураСреда обитанияСпортПроисшествияЕсть мнениеИнтервьюКрупным планом
Златоустовская «Динамо-Уралочка» из Челябинской области сыграет первый матч в «Финале четырех» Ев
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
24.03.2021
Златоустовские ватерполистки готовы дать бой соперницам из Венгрии
Жители поселка Линёвка Верхнеуральского района Челябинской области со страхом ждут наступления на
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Паводок
Паводок
24.03.2021
В Челябинской области жители Линёвки могут оказаться отрезанными от всего мира
Автомобилисты Челябинской области, заправляющиеся через сервис «Яндекс.Заправки» на АЗС «Башнефти
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
24.03.2021
В сервисе «Яндекс.Заправки» появилась привязка бонусной карты «Башнефти»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
24.03.2021
Беременные женщины из Златоуста стали заложниками сломанного лифта
Группа энтузиастов из Кургана разработала многоуровневый экопросветительский проект «Заповедное З
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
24.03.2021
Курганские энтузиасты рассказали челябинцам о заповедном Зауралье
Новости
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
24.03.2021
Жители Еманжелинска осуждены за убийство бездомного, совершенное 14 лет назад
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
24.03.2021
Южноуральские предприниматели смогут отправиться в бесплатный шоп-тур
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
24.03.2021
Психоневрологический интернат уличили в сбросе сточных вод в реку в Челябинской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
24.03.2021
На сцене челябинской «Родины» прозвучит «Время Баха»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
24.03.2021
В Челябинске пройдет первый Всероссийский форум для руководителей детских цирковых коллективов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
24.03.2021
Директор аэропорта Челябинска, который заставил подчиненного инсценировать ДТП, останется под арестом
Культура
24.03.2021 12:17
Челябинский Молодёжный отметит Всемирный День театра ярким драматургическим марафоном

Челябинский Молодёжный отметит Всемирный День театра драматургическим марафоном.

«К этому событию мы подготовили сразу несколько сюрпризов. Первый из них - большие скидки! В течение четырёх дней - с 25 по 28 марта включительно - билеты на любые спектакли Молодёжного до конца сезона можно приобрести со скидкой 50 процентов в неограниченном количестве. Впервые акция продлится так долго! Билеты со скидкой можно будет купить на сайте и в кассе театра (с 9.00 до 20.30)», - рассказали в Молодёжном.

Предусмотрел театр и творческий сюрприз для зрителей: три пьесы – финалистки конкурса новой драматургии «Ремарка» - будут представлены на сцене Молодёжного 27-го (во Всемирный День театра) и 28-го марта. Читки проводятся бесплатно, но по предварительной записи.

Главный режиссёр Молодёжного театра Иван Миневцев рассказал, что «Ремарка» является одним из ведущих конкурсов современной драматургии, поэтому было решено ограничиться выбором пьес из данного конкурса.

«Хочется, чтобы зрители получали больше информации о современной драматургии именно в нашем театре. Причём режиссёры и артисты будут не только из Молодёжного. Подобная творческая коллаборация важна для развития театрального пространства в городе», - отметил Иван Миневцев.

Читки или даже мини-эскизы представят режиссёры Дмитрий Писарев и Олег Хапов.

В 20 часов 27-го марта пьесу «Лета впадает в Стикс» Дмитрий Писарев прочитает самостоятельно.

«Это очень странный текст Дмитрия Ретиха и очень необычный. Но не имеет ничего общего с абсурдизмом. Скорее это смесь исторической тематики с некоторой мистикой, шаманизмом. На мой взгляд, моночитка – лучший вариант, как можно эту пьесу преподнести», - считает Дмитрий Писарев.

В 18 часов 28-го марта Олег Хапов представит пьесу Евгении Шевченко «Женя недостаточно альденте».

«Это история взросления девушки от 15-ти до 30-ти лет. Если более широко, то история о том, как человек существует в некой колее нашей провинциальной, обывательской жизни. Живёт по накатанной, идёт по колее и не может выбраться, хотя детские мечты зовут в другие дали. Так вот: возможно выбраться или нет? Хватит ли у Жени сил изменить свою жизнь? И насколько это зависит от нас? Мне кажется, пьеса об этом», - комментирует Олег Хапов.

В 21 час 28-го марта Дмитрий Писарев представит ещё одну, спонтанную, читку в полюбившемся многим жанре «читки вслепую» – артисты и зрители не будут знать сюжета и названия произведения до самого начала мероприятия. Фрагменты текста режиссёр вырежет для каждого исполнителя отдельно. Узнать, кто они по сюжету и с кем ведут диалог, актёры смогут только во время чтения.

«Драматургический марафон - прекрасный способ познакомить зрителей с новыми текстами, да ещё и отобранными экспертами ведущего конкурса драматургии», - считает режиссёр Молодёжного театра Александр Черепанов.

Оставьте свой комментарий!
Отправляйте свежие новости
Станьте соавтором нашего канала!
Отправить новость
Златоустовская «Динамо-Уралочка» из Челябинской области сыграет первый матч в «Финале четырех» Ев
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
24.03.2021
Златоустовские ватерполистки готовы дать бой соперницам из Венгрии
Жители поселка Линёвка Верхнеуральского района Челябинской области со страхом ждут наступления на
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Паводок
Паводок
24.03.2021
В Челябинской области жители Линёвки могут оказаться отрезанными от всего мира
Автомобилисты Челябинской области, заправляющиеся через сервис «Яндекс.Заправки» на АЗС «Башнефти
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
24.03.2021
В сервисе «Яндекс.Заправки» появилась привязка бонусной карты «Башнефти»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
24.03.2021
Беременные женщины из Златоуста стали заложниками сломанного лифта
Группа энтузиастов из Кургана разработала многоуровневый экопросветительский проект «Заповедное З
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
24.03.2021
Курганские энтузиасты рассказали челябинцам о заповедном Зауралье
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Сегодня, 23 марта, суд Центрального района Челябинска изберет меру пресечения в отношении директо
Происшествия
В Челябинске ФСБ задержала крупного бизнесмена, подозреваемого в махинации с землей
23.03.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Челябинский театр оперы и балета имени Глинки в апреле порадует своего зрителя яркими дебютными в
Культура
Для челябинского театра оперы и балета апрель станет месяцем ярких дебютов
23.03.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Большая и  невосполнимая утрата – ушла из жизни Лидия Старикова, журналист «Вечернего Челяби
Крупным планом
Памяти коллеги и друга – Лидии Стариковой
22.03.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Глава Челябинска Наталья Котова потребовала, чтобы главы всех районов города вышли из кабинетов н
Среда обитания
Котова потребовала, чтобы чиновники вышли из кабинетов и сами прошлись по снежным кучам
22.03.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области продолжается активная подготовка к преобразованию Коркинского муниципальног
Политика
В Коркинском районе продолжают готовиться к слиянию муниципалитетов
22.03.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
С понедельника, 22 марта, в Челябинской области будет снят режим самоизоляции для жителей от 65 л
Общество
В Челябинской области с 22 марта будет снят режим самоизоляции для лиц старшего возраста
20.03.2021
Информационное агентство
Новости Челябинска и Челябинской области
18+
Федерация
Политика
Экономика
Культура
Общество
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом

Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

E-mail по вопросам рекламы:

  • rek@uralpress.ru

Телефоны по вопросам рекламы:

  • +7 (351) 237-15-35
  • +7 (906) 869-79-01

Разделы:

При использовании информационных материалов агентства обязательно наличие активной гипертекстовой ссылки, не закрытой от поисковых систем

Редакция не несет ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности,если такая информация содержится в комментариях читателей.

Политика обработки персональных данных

Сетевое издание информационное агентство "Урал-пресс-информ".

Эл №ФС77-52356 от 28.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

© С 1997г. региональное информационно-аналитическое независимое агентство "Урал-пресс-информ"

Главный редактор - Поволоцкая И.И.

Лента новостей

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
24.03.2021 13:46
Жители Еманжелинска осуждены за убийство бездомного, совершенное 14 лет назад
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
24.03.2021 13:14
Южноуральские предприниматели смогут отправиться в бесплатный шоп-тур
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
24.03.2021 13:08
Психоневрологический интернат уличили в сбросе сточных вод в реку в Челябинской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
24.03.2021 13:00
На сцене челябинской «Родины» прозвучит «Время Баха»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
24.03.2021 12:47
В Челябинске пройдет первый Всероссийский форум для руководителей детских цирковых коллективов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
24.03.2021 12:45
Директор аэропорта Челябинска, который заставил подчиненного инсценировать ДТП, останется под арестом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
24.03.2021 12:42
Бастрыкин поручил дать правовую оценку выставке «Мир тела», которую привез в Москву «Доктор Смерть»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
24.03.2021 12:40
Златоустовские ватерполистки готовы дать бой соперницам из Венгрии
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
24.03.2021 12:17
Челябинский Молодёжный отметит Всемирный День театра ярким драматургическим марафоном
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
24.03.2021 12:15
В Челябинской области осудили пособника экс-главы поселения
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
24.03.2021 11:45
За время пандемии ковид оборвал жизни почти 2,3 тысячи южноуральцев
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
24.03.2021 11:44
Челябинская школа выступила с инициативой увековечить память своего бывшего ученика, погибшего в Чечне
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
24.03.2021 11:43
В Челябинской области жители Линёвки могут оказаться отрезанными от всего мира
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
24.03.2021 11:26
В сервисе «Яндекс.Заправки» появилась привязка бонусной карты «Башнефти»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
24.03.2021 11:14
Беременные женщины из Златоуста стали заложниками сломанного лифта
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
24.03.2021 11:13
В Кыштыме ревнивый мужчина до смерти избил возлюбленную
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
24.03.2021 11:04
Курганские энтузиасты рассказали челябинцам о заповедном Зауралье
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
24.03.2021 10:50
Средняя зарплата за январь в Челябинской области выросла на 0,3%
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
24.03.2021 10:20
ФАП в Большевике до сих пор не начал работать, несмотря на поручение губернатора
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
23.03.2021 20:22
«МРОТ мне в рот»: участники акции «Жизнь на минималках» записали клип
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
23.03.2021 19:37
Бизнесмен из Челябинска, подозреваемый в махинациях с землей, два месяца проведет в СИЗО
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
23.03.2021 17:44
Анонсы событий и мероприятий на 24 марта
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
23.03.2021 17:42
В среду состоится прощание с профессором ЮУрГУ Игорем Баевым
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
23.03.2021 17:27
Юный челябинец стал обладателем Кубка Анны Богалий
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
23.03.2021 17:12
В Златоусте открылась еще одна библиотека нового поколения
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
23.03.2021 16:49
Сразу четыре общежития магнитогорского вуза ждет масштабная реновация
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
23.03.2021 16:46
В Миньяре спасатели приступили к противолавинным работам
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
23.03.2021 16:33
Аферисты придумали еще один способ мошенничества
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
23.03.2021 16:32
В среду в Челябинской области местами снег с дождем
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
23.03.2021 16:24
Жалоба Юрия Латышева на «безобразную реставрацию» дома, где выступал Гашек, ушла в областное правительство
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
23.03.2021 16:21
Житель Троицка перечислил мошенникам почти четыре миллиона рублей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
23.03.2021 16:16
В Челябинске иностранца осудили за сбыт наркотиков и отмывание денег
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
23.03.2021 16:09
Челябинцев приглашают на испанское шоу мыльных пузырей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
23.03.2021 15:34
Жители Красногорска – Текслеру: Помогите вернуть автобусы в поселок
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
23.03.2021 15:31
В Челябинске начнут выпускать дипломированных урбанистов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
23.03.2021 15:20
Музей Победы ждет от юных поэтов Челябинской области стихов о героях войны
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
23.03.2021 15:11
Южноуральские газовики готовы к паводку
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
23.03.2021 15:08
Магнитогорская Любовь отправилась за идеальным свадебным платьем на реалити-шоу
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
23.03.2021 14:53
В Челябинске ФСБ задержала крупного бизнесмена, подозреваемого в махинации с землей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
23.03.2021 14:38
Профсоюзы записали видеоролик к Дню работника культуры
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
23.03.2021 14:32
В Троицке беременной мошеннице отсрочили исполнение наказания
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
23.03.2021 14:29
В Магнитогорске предприятие-банкрот «Монтажник» задолжало работникам 20 миллионов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
23.03.2021 14:26
Появилось видео возможного подозреваемого в убийстве хозяина магазина игрушек в Челябинске
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
23.03.2021 14:23
Директор челябинского зоопарка остается на занимаемой должности, но при одном условии
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
23.03.2021 14:01
Защита от DDoS-атак: южноуральский бизнес демонстрирует повышенный интерес к сервисам безопасности
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
23.03.2021 13:48
В Магнитогорске будут судить экс-сотрудника колонии, который брал взятки
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
23.03.2021 13:42
Пострадавшая из Миньяра, на которую обрушился пласт снега, остается в реанимации, ее дочь – в Центре помощи
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
23.03.2021 13:38
В Челябинской области мужчина застрелил знакомого из-за обидного слова
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
23.03.2021 13:04
Полицейские Челябинска ищут убийцу
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
23.03.2021 12:53
В газификацию региона будет вложено почти полмиллиарда рублей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
23.03.2021 12:50
В Магнитогорске пьяный водитель сбил полицейского
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
23.03.2021 12:31
Экс-вице-спикер ЗСО Челябинской области возглавил Приборно-механический завод «ПО «Маяк»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
23.03.2021 11:48
Работник шиномонтажа из Челябинска взорвал TikTok своим пением
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
23.03.2021 11:34
В Троицке медики не смогли подъехать к девочке, которая лежала под мостом без сознания
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
23.03.2021 11:33
Идея обучения в Институте культурного волонтерства пришлась южноуральцам по душе
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
23.03.2021 11:31
В Челябинской области победили ковид более 49 тысяч южноуральцев
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
23.03.2021 11:29
ВТБ Капитал Инвестиции расширяют программы по благотворительности
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
23.03.2021 11:16
В мировой суд Челябинска ворвался окровавленный мужчина
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
23.03.2021 11:14
Совет Федерации РФ увидел 65 мгновений из жизни Челябинской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
23.03.2021 11:03
Для челябинского театра оперы и балета апрель станет месяцем ярких дебютов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
23.03.2021 10:42
В Челябинске помянули монахинь и защитников Одигитриевского монастыря
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
23.03.2021 10:38
Чиновники отремонтируют кровлю дома многодетной семьи, пострадавшей из –за непогоды
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
23.03.2021 10:21
В Челябинской области обнулят налоги для инновационных предприятий
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
23.03.2021 10:07
Главе Троицка Виноградову изменили меру пресечения
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
22.03.2021 20:56
В Челябинске состоится мюзикл-шоу «‎Нотр-Дам-де-Пари»‎, «Ромео и Джульетта»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
22.03.2021 17:35
Анонсы событий и мероприятий на 23 марта
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
22.03.2021 17:11
В Троицке обвалившийся на школьников потолок отремонтируют на каникулах
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
22.03.2021 17:04
Во вторник в Челябинской области тепло и местами снег
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
22.03.2021 16:58
Недетские игры челябинских подростков
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
22.03.2021 16:57
Житель Коркинского района арендовал машину и продал ее автомобилисту из Казахстана
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
22.03.2021 16:56
В Южноуральске будут заново судить полицейского и его напарника, который брал взятки мясом косули
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
22.03.2021 16:55
Жители поселка Красногорский пожаловались на сокращение количества автобусных рейсов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
22.03.2021 16:48
Жители частных домов в Миньяре пожаловались на отсутствие воды
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
22.03.2021 16:27
Жемчужно-белый и бирюзово-зеленый: в Челябинске выбрали расцветку для новых трамваев
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
22.03.2021 16:22
В Челябинской области взрослым селянам могут разрешить ездить на школьных автобусах
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
22.03.2021 15:54
В Чесме бухгалтер медучреждения похитила полтора миллиона рублей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
22.03.2021 15:27
В Челябинской области 31 класс закрыт на карантин по ОРВИ и восемь классов – по ковиду
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
22.03.2021 15:16
В Челябинской области 40 километров федеральных дорог защитят слоями износа
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
22.03.2021 15:05
Памяти коллеги и друга – Лидии Стариковой
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
22.03.2021 14:56
Состояние пострадавшей от схода снега в Миньяре стабильно
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
22.03.2021 14:55
Южноуральские полицейские начинают «охоту» на нелегальных мигрантов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
22.03.2021 14:54
Задержана автоледи из Сосновского района, которая пыталась дать взятку полицейскому
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
22.03.2021 14:34
Объем портфеля ВТБ Факторинг в УрФО превысил 86 миллиардов рублей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
22.03.2021 14:34
В Челябинск приехала комиссия из Центрального аппарата МЧС России
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
22.03.2021 14:17
Челябинские тайбоксеры выиграли домашний чемпионат Уральского и Приволжского федеральных округов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
22.03.2021 13:52
Шамне: Комплексное благоустройство территорий строящихся детсадов в Челябинске держу на контроле
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
22.03.2021 13:47
Задержан житель Омска, укравший смартфон у умершего на пробежке офицера из Магнитогорска
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
22.03.2021 13:45
Врачи ГКБ №1 Челябинска освоили уникальный метод лечения тяжелых пациентов с ковидом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
22.03.2021 13:38
В Челябинской области многодетная мать задолжала детям два миллиона рублей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
22.03.2021 13:24
Чем чревато для южноуральцев повышение ключевой ставки
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
22.03.2021 13:15
Arctic Сonnect для Сахалина: МегаФон обеспечит островитян качественной цифровой инфраструктурой
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
22.03.2021 13:14
Южноуральская спортсменка стала призером Кубка России по конному спорту
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
22.03.2021 12:57
Ах Астахова предлагает челябинцам откровенный разговор на тему любви и одиночества
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
22.03.2021 12:54
Южноуральского росгвардейца наградили медалью «За спасение погибавших»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
22.03.2021 12:49
Мошенники начали обманывать людей с помощью сайта «Госуслуг»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
22.03.2021 12:48
«Омнибусу» - сто лет, но он продолжает давать уроки
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
22.03.2021 12:45
Международный аэропорт Челябинска 28 марта переходит на летнее расписание
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
22.03.2021 12:43
Котова потребовала, чтобы чиновники вышли из кабинетов и сами прошлись по снежным кучам
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
22.03.2021 12:42
В Челябинской области разыскивают маньяка из Орска
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
22.03.2021 12:40
В Магнитогорске у мужчины изъяли контрафактного алкоголя на один миллион рублей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
22.03.2021 12:35
Челябинск готовится к паводку
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
22.03.2021 12:29
В Челябинской области снижается смертность пациентов с ковид
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
22.03.2021 12:25
В Челябинске новые контракты на благоустройство набережной Миасса скоро будут заключены
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
22.03.2021 12:07
В Челябинске в колонию отправили вора-карманника, похищавшего телефоны на остановках
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
22.03.2021 12:04
В Челябинскую область поступила новая партия вакцины от ковида
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
22.03.2021 12:00
В Челябинске вода окрасится в зеленый цвет. Зачем?
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
22.03.2021 11:42
Челябинцы активно обсуждают новость о грядущей закупке на приобретение 30 новых трамваев
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
22.03.2021 11:24
За выходные 442 южноуральца бесплатно прошли ПЦР-тестирование
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
22.03.2021 11:05
Челябинские власти заявили о продолжающемся снижении безработицы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
22.03.2021 11:04
Власти Челябинской области намерены узнать истинную стоимость своего особняка в Москве
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
22.03.2021 10:51
В Челябинске 85-я маршрутка «Новосинеглазово-Мамино» начала возить льготников
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
22.03.2021 10:45
В Челябинской области очередное ЧП на путях: поезд сошел с рельсов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
22.03.2021 10:04
ММК укрепляет свои позиции на рынке Узбекистана
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
22.03.2021 10:00
В Коркинском районе продолжают готовиться к слиянию муниципалитетов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
22.03.2021 09:44
«Россети Урал» использует все ресурсы в работе по взысканию долгов за электроэнергию
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
21.03.2021 21:32
В понедельник в Челябинской области – небольшой снег
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
21.03.2021 11:25
В Челябинской области за сутки выявлено 139 новых инфицированных ковидом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
21.03.2021 10:53
Экс-руководителя «Челябэнергосбыта» задержали по делу о хищении 10 миллиардов рублей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
21.03.2021 01:12
Челябинцев просят сообщать о нависаниях снега с крыш, магнитогорцев предупреждают об опасности вблизи зданий
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
21.03.2021 00:58
Пострадавшая от схода снега в Миньяре доставлена в Челябинск, а в городе начали чистить крыши
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
20.03.2021 23:19
В Чебаркуле грузовой поезд насмерть сбил девушку
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
20.03.2021 19:47
В Челябинской области за время пандемии умерло две тысячи 250 пациентов с ковидом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
20.03.2021 19:34
В Челябинской области с 22 марта будет снят режим самоизоляции для лиц старшего возраста
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
20.03.2021 17:04
Банк России впервые за последние 15 месяцев повысил ключевую ставку
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
20.03.2021 16:36
В Челябинском «Алмазе» выстроилась очередь на прививку от ковида
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
20.03.2021 13:22
В субботу - «Тужилка» по Масленице
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
20.03.2021 13:09
Ушла из жизни «легенда южноуральской журналистики»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
20.03.2021 12:50
В субботу - День весеннего равноденствия
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
20.03.2021 12:39
В Челябинске открывается Школа гусельной игры
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
20.03.2021 12:21
Возбуждено уголовное дело по факту травмирования жительницы Миньяра глыбой снега с крыши
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
20.03.2021 11:56
Пострадавшую от схода снега женщину из Миньяра переводят в Челябинск
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
20.03.2021 02:05
Прокуратура организовала проверку по факту обрушения снежной глыбы на жительницу Миньяра
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
19.03.2021 23:41
Пользователи Instagram сообщили о возобновлении работы сервиса
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
19.03.2021 22:57
Во всем мире перестали работать Instagram и WhatsApp
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
19.03.2021 22:45
Жители Челябинска уже могут начинать влиять на распределение бюджета
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
19.03.2021 21:44
В Миньяре снежная глыба обрушилась с крыши на женщину
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
19.03.2021 20:50
В соцсетях Челябинска набирает популярность фото необычной таблички
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
19.03.2021 18:17
В выходные в Челябинской области – снегопады, порывистый ветер, скачки давления
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
19.03.2021 18:06
Как портретный набросок спас Никаса Сафронова от каннибалов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
19.03.2021 17:56
Ко Дню театра Камерный театр подготовил выставку визуального шока и читку со зрителями
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
19.03.2021 17:37
«Метр квадратный» открывает онлайн-продажу квартир для физических лиц
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
19.03.2021 17:21
Уральский духовой оркестр свой юбилей  отметит большим концертом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
19.03.2021 17:07
В уральских поездах домашние животные стали чаще ездить без сопровождения
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
19.03.2021 16:51
Анонсы событий и мероприятий на 20-22 марта
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
19.03.2021 16:20
Ринат Кучитаров обнаружил опасный участок на углу Правдухина и Горького
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
19.03.2021 16:09
Челябинский театр кукол уезжает на гастроли в Киров
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
19.03.2021 16:08
Копейчанин попал в ДТП на угнанной у таксиста иномарке
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
19.03.2021 16:06
Текслер требовал обратить внимание на пешеходов, но его в Челябинске не услышали
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
19.03.2021 15:58
Профсоюзы: Важен труд каждого
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
19.03.2021 15:55
Юрий Латышев пожаловался на «надругательство над славным именем» Игоря Курчатова в прокуратуру
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
19.03.2021 15:37
В Магнитогорске сотрудница налоговой попалась на превышении должностных полномочий
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
19.03.2021 15:18
Сергей Лихачев пообещал челябинцам зеленый холм на месте свалки уже в этом году
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
19.03.2021 15:08
Непогода задержится в Челябинской области еще на сутки
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
19.03.2021 14:16
В Челябинской области еще в одном городе зафиксировали проблемы с отловом собак
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
19.03.2021 14:03
«ЧелябГЭТ»: Валидаторы кондукторов не заменят, а лишь помогут восполнить их нехватку
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
19.03.2021 13:52
На экзаменах на водительские права отменили автодромы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
19.03.2021 13:50
Южноуральцы смогут теперь привиться от ковида и в ТРК
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
19.03.2021 13:36
В Южноуральске задержан местный житель, который «заминировал» жилой дом с помощью муляжа
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
19.03.2021 13:33
Прокуратура внесла представление главе Советского района за кучи снега
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
19.03.2021 13:26
В выходные южноуральцы смогут бесплатно сдать тест на ковид в ТРК
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
19.03.2021 13:22
В Челябинской области во избежание ЧС из-за паводков военные проведут подрывы льда
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
19.03.2021 13:16
Челябинец наказан за возбуждение ненависти к сотрудникам полиции
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
19.03.2021 13:04
Алексей Текслер пока не будет вакцинироваться от ковида
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
19.03.2021 12:28
Общественники нашли порядка 20 стоков ливневой канализации в реку Миасс
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
19.03.2021 11:53
В Челябинской области водитель фуры устроил лобовое ДТП
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
19.03.2021 11:45
В Челябинской области число подтвержденных случаев ковида превысило 55 тысяч
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
19.03.2021 11:32
В Челябинске выходят из зимней спячки медведи, первым пробудился Степан
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
19.03.2021 11:19
В Челябинске началось строительство аквапарка
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
19.03.2021 10:53
Пластический хирург из Челябинска стал фигурантом уголовного дела после смерти пациентки
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
19.03.2021 10:48
В Челябинской области устанавливают причины ДТП на железнодорожном перегоне
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
19.03.2021 10:05
Миронов сравнил Байдена с персонажем из анекдота, а Путин пожелал ему здоровья
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
19.03.2021 09:19
В Челябинской области при общем дефиците мест сокращается число детей в ряде детсадов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
18.03.2021 20:30
«Гастропарк 2» – в два раза больше!
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
18.03.2021 20:25
Челябинцев приглашают на «Женский стендап»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
18.03.2021 20:19
Житель Екатеринбурга арестован за передачу взятки начальнику ГИБДД по Пластовскому району
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
18.03.2021 19:58
Челябинск вместе со всей Россией в седьмой раз встретил «Крымскую Весну»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
18.03.2021 18:20
Три челябинские больницы получат наборы для экспресс-тестирования на ковид
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
18.03.2021 18:01
Южноуральцев предупреждают об ухудшении погодных условий
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
18.03.2021 17:45
В пятницу в Челябинской области обещают снегопады
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
18.03.2021 17:36
В Челябинске – второе за день ДТП на железнодорожном перегоне
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
18.03.2021 17:33
В пяти районах Челябинска вода может окраситься в зеленый цвет
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
18.03.2021 17:28
Челябинцам придется оплачивать счета за отопление с комиссией, но не всегда
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
18.03.2021 17:17
Исследование: кто едет на челябинские горнолыжки и как проводит время на горе
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
18.03.2021 17:14
Анонсы событий и мероприятий на 19 марта
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
18.03.2021 16:47
В ЗСО развернулась оживленная дискуссия по зарплатам медработников Челябинской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
18.03.2021 16:43
В Челябинске преобразят 50 дворов и девять зон отдыха
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
18.03.2021 16:40
Сравнение 4logist и CRM общей (Битрикс и АМО)
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
18.03.2021 15:25
Молодежный театр Челябинска познакомит на своей сцене Ван Гога и Арто
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
18.03.2021 15:23
Ветеринара «Челябинской ветстанции» заподозрили в получении взятки
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
18.03.2021 15:08
Прокуратура требует вернуть экс-чиновницу челябинского минздрава под домашний арест
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
18.03.2021 15:06
«Ростелеком» обеспечил работу телемедицинской платформы в больнице Сосновского района
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
18.03.2021 15:00
В Челябинске простились с воспитанником челябинского «Трактора»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
18.03.2021 14:59
Полицейские Челябинска ликвидировали очередной наркопритон
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
18.03.2021 14:49
Новый Тускон и «лосиный тест»: что пошло не по плану?
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
18.03.2021 14:48
В Челябинской области число свадеб растет, разводов – сокращается
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
18.03.2021 14:41
Жители Миньяра на пять суток остались без холодной воды
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
18.03.2021 14:30
ВТБ запустил собственную курьерскую службу
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
18.03.2021 14:07
ЗСО обжаловало решение по границам Челябинского бора
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
18.03.2021 13:50
В Челябинске состоится спортивный фестиваль «Профсоюзы на льду»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
18.03.2021 13:48
Балалайка – душа России, челябинского «Малахита» и Александра Просветова
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
18.03.2021 13:47
Грабитель из Уйского района, ожидая приговора, совершил еще одно преступление
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
18.03.2021 13:23
В Еманжелинске трое взрослых и подросток пойдут под суд за нападение на полицейских
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
18.03.2021 13:01
Общественный транспорт Челябинска в будущем может остаться без кондукторов?
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
18.03.2021 12:58
В Челябинске оркестр Росгвардии встретил гостей города на железнодорожном вокзале
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
18.03.2021 12:55
Челябинский театр драмы получит федеральные деньги на модернизацию сцены
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
18.03.2021 12:54
В Челябинске стартовал чемпионат Уральского и Приволжского федеральных округов по тайскому боксу
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
18.03.2021 12:52
В суд ушло дело водителя большегруза, который смял пять авто из-за отказа тормозов на М-5
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
18.03.2021 12:38
Смертность в Челябинской области вдвое превысила рождаемость
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
18.03.2021 12:36
В Миассе пройдет Всероссийский фестиваль «Кубок Губернатора Челябинской области» по горнолыжному спорту
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
18.03.2021 12:14
Что даст Челябинску инициативное бюджетирование узнают зрители телекомпании «Деловой Урал»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
18.03.2021 11:47
В Челябинской области число выздоровевших за сутки пациентов с ковидом в 1,5 раза превысило число инфицированных
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
18.03.2021 11:27
Экс-депутат Ольховский провел для Владимира Путина видеоэкскурсию по грязному и неубранному Челябинску
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
18.03.2021 11:18
Житель Беларуси расстрелял фиктивного директора своей фирмы в Челябинской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
18.03.2021 11:16
В Челябинской области пока не регистрируют случаев гриппа
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
18.03.2021 11:06
Каждый второй челябинец считает, что у него есть возможности для самореализации
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
18.03.2021 11:01
Никас Сафронов подарит Челябинску картину, выбранную посетителями его выставки
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
18.03.2021 10:56
Жительница Магнитогорска с параличом лицевых мышц стала героиней реалити «Я стесняюсь своего тела»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
18.03.2021 10:55
На переезде рядом с Чурилово поезд протаранил легковушку
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
18.03.2021 10:22
Руководитель компании «Интерсвязь» удостоен благодарности за бескорыстный вклад в борьбу с COVID-19
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
18.03.2021 10:21
Текслер простимулировал глав на увеличение числа самозанятых
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
18.03.2021 10:19
В Челябинской областной клинической больнице начал работу новый МРТ
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
18.03.2021 09:01
«Новые люди» инициируют возвращение прямых выборов мэров в России
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
17.03.2021 20:51
В четверг в Челябинской области ветрено и без осадков
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
17.03.2021 19:38
Снежный полигон в Челябинске становится все недоступнее для техники подрядчиков
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
17.03.2021 19:06
Челябинск ждет «Суворовский натиск» и «Танковый биатлон»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
17.03.2021 18:44
Анонсы событий и мероприятий на 18 марта
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
17.03.2021 18:35
Навальный подействовал: в Челябинске оперативно убрали снежную кучу возле кинотеатра имени Пушкина
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
17.03.2021 17:31
Теплоход «Челябинск» протаранил опору моста в Венгрии
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
17.03.2021 17:22
В Челябинске подростков научат искусству фотографии
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
17.03.2021 17:13
В ГУФСИН ответили на претензии антимонопольщиков
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
17.03.2021 17:11
Тефтелев полностью погасил уголовный штраф за коррупционное преступление
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
17.03.2021 17:07
Жительница Сургута умерла после пластической операции, сделанной в клинике Челябинска
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
17.03.2021 16:52
Умер профессор ЧелГУ Алексей Шумаков
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
17.03.2021 16:51
Текслер поручил до первого октября вернуться к доковидному уровню безработицы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
17.03.2021 16:14
Полицейские Челябинска помогли бездомным получить паспорта
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
17.03.2021 16:12
Жители Сатки выкинули с балкона труп женщины
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
17.03.2021 16:10
«Под одной крышей» - первая премьера весны Челябинской драмы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
17.03.2021 16:08
Никас Сафронов устроил для челябинских журналистов званый ужин
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
17.03.2021 16:06
Известный в Челябинской области автоугонщик Килиевич останется в колонии
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
17.03.2021 16:02
Челябинские чиновники решили выяснить, как в городе убирают снег
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
17.03.2021 15:59
В Челябинске возбудили дело о хищении 16 миллионов при реставрации оперного театра
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
17.03.2021 15:57
Челябинские антимонопольщики выдали предостережение ГУФСИН
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
17.03.2021 15:34
Бывшему замминистра строительства предъявлено новое обвинение
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
17.03.2021 15:30
Текслер потребовал от глав активнее вывозить снег с улиц
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
17.03.2021 15:27
Влюбленные южноуральцы сыграют полторы сотни свадеб в день весеннего равноденствия
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
17.03.2021 15:06
Текслер: Ситуация с коронавирусом в Челябинской области продолжает стабилизироваться
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
17.03.2021 15:05
А ведь это БКАД: общественники проинформировали Котову о дорожных дефектах на Шаумяна
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
17.03.2021 14:57
Челябинец пойдет под суд за смерть жены в пьяном ДТП
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
17.03.2021 14:39
Текслер обозначил сроки устранения коммунальных аварий в Челябинской области