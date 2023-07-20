Челябинский поэт-ополченец вступил в ряды «Поэзофронта»

В рамках федерального культурного проекта «Поэзофронт» заслуженная артистка России Ирина Апексимова прочитала стихотворение южноуральского поэта-ополченца Григория Егоркина «На привале» («Тёмка Моцарт»). Произведение вошло в сборник «Великий блок-пост» под редакцией донецкой поэтессы Анны Ревякиной.

Григорий Егоркин в 2014 году воевал в составе бригады народной милиции ЛНР «Призрак». Вернувшись в Челябинск, он написал цикл военных стихов «Три ВОГа», ставших, по сути, поэтическим дневником добровольца.

Произведения Григория публиковались в сборнике «Время Донбасса», в журналах «Север», «Урал» и «Донбасс», в антологии «Поэзия Южного Урала», а также в книге «Я – израненная земля» под редакцией писателя Захара Прилепина. В феврале этого года «На привале» прозвучало со сцены столичного концертного зала «Зарядье» в рамках благотворительного концерта в поддержку СВО.

Ранее на сайте «Поэзофронта» был выложен ролик, на котором худрук театра Табакова Владимир Машков декламирует стихотворение «Фашизма нет».