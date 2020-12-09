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Челябинский театр готовит премьерный показ балета «Дон Кихот»

В челябинском театре готовят премьеру балета «Дон Кихот». В спектакле будут использованы декорации, костюмы и реквизит Большого театра России.

«Шляпы, веера, плащи, балетные пачки – одних только элементов костюмов насчитывается более 500. А еще сотня предметов бутафории и реквизита, объемные декорационные конструкции. Творения известных художников Сергея Бархина и Василия Дьячкова к постановке Большого театра «Дон Кихот» 1999 года на челябинской сцене обретут вторую жизнь», - рассказала пресс-секретарь челябинского театра оперы и балета имени Глинки Анастасия Черкас.

По ее словам, декорации, костюмы и реквизит были переданы театру в рамках соглашения о сотрудничестве Челябинской области и Большого театра России. По такому же принципу была поставлена и опера «Богема» Джакомо Пуччини.

Над новой хореографической редакцией спектакля «Дон Кихот» работает главный балетмейстер челябинского театра Юрий Выскубенко.

«Благодаря костюмам Большого театра нам удалось в полтора раза увеличить состав исполнителей. В спектакле очень много гротесковых персонажей: Гамаш, Лоренцо, Санчо Панса и другие. Каждый артист сможет себя проявить, продемонстрировать свое мастерство», – отмечает хореограф-постановщик.

Оценить новый балет зрители смогут 13-го и 14-го февраля (начало в 18 часов).