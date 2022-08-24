Челябинский театр оперы и балета озвучил планы на новый сезон

В 67-м сезоне Челябинский театр оперы и балета имени Глинки представит четыре новых спектакля.

Как сообщила пресс-секретарь театра Анастасия Черкас, 24-го и 25-го сентября состоится премьера оперы «Травиата» Джузеппе Верди, над которой работают соотечественники итальянского композитора: режиссер Лука Джиберти и художник Флавио Арбетти.

В октябре зрителей ждет премьера еще одной оперы Джузеппе Верди – «Аида». Спектакль поставят уже знакомые челябинской публике режиссер Мариинского театра, заслуженный деятель искусств России Иркин Габитов и народный художник России Вячеслав Окунев.

В ноябре в репертуар театра вернется оперетта Имре Кальмана «Марица». Новую постановку осуществит режиссер Василий Заржецкий, известный челябинцам по мюзиклу «Алиса в стране чудес».

Также в этом сезоне состоится мировая премьера балета «Бесприданница» на сюжет одноименной пьесы Александра Островского. Спектакль будет осуществлен благодаря гранту Союза театральных деятелей РФ. Хореографом-постановщиком выступит Мария Большакова. Музыку специально для этого спектакля пишет композитор из Санкт-Петербурга Владимир Баскин.

Помимо спектаклей, театр подготовил две концертные программы. Как рассказала Анастасия Черкас, 28-го сентября зрителей ждет концерт эстрадно-симфонической музыки «Осенняя рапсодия». Восьмого октября на сцене театра - Steinway-концерт к 150-летию со дня рождения Александра Скрябина, в котором примет участие известный пианист, лауреат международных конкурсов Дмитрий Карпов.

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