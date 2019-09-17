Громкие премьеры в память о Рудольфе Нуриеве

Челябинский театр оперы и балета покоряет жюри международного фестиваля в Уфе
Культура
Сегодня, 14:06

Челябинский театр оперы и балета имени Глинки представит премьеры последних сезонов - балет-кантату «Кармина Бурана» и балет «Анна Каренина» - на XXII международном фестивале балетного искусства имени легендарного артиста Рудольфа Нуриева в Уфе.

«Кармину Бурану» (хореограф-постановщик - Надежда Калинина, Санкт-Петербург) балетная труппа, солисты, хор и оркестр челябинского театра исполнят на уфимской сцене сегодня, 17-го сентября. Недавно эта постановка была с успехом представлена на Новой сцене Большого театра России. В среду, 19-го сентября, зрители увидят «Анну Каренину» (хореограф-постановщик - заслуженная артистка Росси Вера Арбузова, Санкт-Петербург), премьера которой состоялась этим летом на фестивале «В честь Екатерины Максимовой».

Как отмечает пресс-секретарь челябинского театра Анастасия Черкас, Уфа - не единственный город, который театр имени Глинки посетит с этими спектаклями. Уже в следующем месяце челябинская труппа отправится в Китай. Запланировано 12 показов балета «Анна Каренина» в Пекине, Гуаньчжоу, Шанхае, Шэньчжэне и других городах. А зимой солисты, балетная труппа, хор и оркестр отправятся в большой тур по Европе с постановкой «Кармина Бурана». Спектакль исполнят 70 раз, в том числе в Париже и Берлине.

Ближайший показ «Анны Карениной» на сцене Челябинского театра оперы и балета состоится 21-го ноября, начало в 18 часов 30 минут.

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