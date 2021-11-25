Челябинский театр оперы и балета в преддверии Нового года покажет «Волшебный посох Деда Мороза»

Челябинский театр оперы и балета имени Глинки готовит премьеру новогоднего мюзикла «Волшебный посох Деда Мороза».

Зрители смогут насладиться праздничной сказкой с 27-го по 30-е декабря и со второго по девятое января, рассказала пресс-секретарь театра Анастасия Черкас.

По ее словам, в репертуаре театра это уже третий мюзикл Владимира Баскина. Другие спектакли этого композитора из Санкт-Петербурга – «Двенадцать месяцев» и «Алиса в стране чудес» – по-прежнему пользуются у южноуральской публики огромной популярностью.

Режиссером и балетмейстером новой постановки выступила Александра Тихомирова – обладатель медали Франциска Скорины, лауреат Национальной театральной премии (Беларусь).

Новогодняя сказка «Волшебный посох Деда Мороза» рассчитана на посещение театра всей семьей.

«На сцену выйдут любимые с детства персонажи. Это и Леший, и Кот Баюн, и Снегурочка. «Волшебный посох Деда Мороза» – это русская сказка, в которой добро побеждает зло и наступает праздник», – отмечает Александра Тихомирова.

Яркое визуальное оформление спектакля предложили номинанты Российской национальной театральной премии «Золотая маска»: художник-постановщик, художник по костюмам Елена Вершинина и художник по свету Алексей Тарасов. Сцена театра превратится в волшебный лес, в котором будут происходить невероятные новогодние приключения. Перевоплотиться в сказочных персонажей артистам помогут яркие костюмы. Особого внимания заслуживают наряды Снегурочки и Деда Мороза – серебристое платье с подолом и роскошная шуба.

В спектакле примут участие не только солисты Челябинского театра оперы и балета, но и воспитанники детской школы вокального искусства под руководством заслуженного артиста России Бориса Каплуна.