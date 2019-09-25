Челябинскую «Камерату» откроют Станиславский и Немирович-Данченко

Первым спектаклем, который увидят зрители театрального фестиваля «Камерата» в Челябинске, станет постановка Санкт-Петербургского городского театра «Вахтангов_Чехов. docx».

В основе спектакля - многочисленные документы, а именно восемь автобиографий, четыре учебника по актерскому мастерству, 30 статей, а также письма, лекции и многочисленные архивы. В форме «игры с документом» молодые артисты рассказывают про своих знаменитых сверстников, живших сто лет назад и строивших новый театр.

Кроме Вахтангова и Чехова, в спектакле задействованы Немирович-Данченко и Горький, Ермолова, Мейерхольд и, конечно же, сам Константин Сергеевич Станиславский.

Премьера постановки состоялась два года назад. Спектакль получил специальный приз молодежного жюри Санкт-Петербургской театральной премии «Прорыв» «За лучший актерский дуэт», приз Санкт-Петербургского общества зрителей «Театрал» «За лучший спектакль».

Как напоминает пресс-служба министерства культуры Челябинской области, XIV фестиваль отличных спектаклей «Камерата-2019» начнется 17-го октября.