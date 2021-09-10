Детская филармония Челябинска начинает сотрудничество с «Академией джаза» Игоря Бутмана

Челябинская филармония и ГБПОУ города Москвы «Академия джаза» заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписан девятого сентября 2021 года в рамках проекта «Школа исполнительского мастерства», который будет реализовывать Детская филармония, открытая в этот же день после реконструкции.

Подписи под соглашением поставили генеральный директор Челябинской филармонии Алексей Пелымский и директор Академии джаза, народный артист России, знаменитый саксофонист и джазовый музыкант Игорь Бутман в присутствии министра культуры Челябинской области Алексея Бетехтина. В церемонии приняли участие директор Детской филармонии города Челябинска Татьяна Денисова и заместитель директора Московской Академии джаза Павел Овчинников.

Игорь Бутман и губернатор Алексей Текслер обсуждали возможность открытия джазовой школы в реконструируемой детской филармонии Челябинска во время Международного фестиваля музыкального юмора, который проходил в областном центре в феврале 2021 года.

«Мы обсуждали возможность приглашать педагогов, проводить интересные образовательные мероприятия, концерты джазовой музыки. Мы готовы учить основам, продумывать варианты творческих коллабораций, приглашать на мастер-классы и занятия ведущих джазовых музыкантов, - отметил Игорь Бутман. - Открытие детской школы джаза - событие для России уникальное. Я рад, что региональные власти поддерживают это начинание, и что оно воплотилось в жизнь столь скоро».

Сегодня, девятого сентября, соглашение с музыкальной джазовой школой Игоря Бутмана было подписано. «Игорь Михайлович Бутман — официальный партнер нашей Детской филармонии, он будет заниматься детками по направлению джаз и помогать нам растить новых джазовых звезд», - рассказал на открытии детской филармонии Алексей Текслер.

Уже 25-26 сентября в рамках подписанного соглашения состоится мастер-класс по джазовой импровизации виртуозного молодого музыканта, педагога Академии джаза Даниэля Адиянца, сообщает пресс-служба Челябинской филармонии.

Подписание соглашения с московской Академией джаза станет первым документально закрепленным подтверждением договоренностей Челябинской филармонии со звездами академической и джазовой музыки в сфере создания условий для творческого и исполнительского роста юных воспитанников Детской филармонии и педагогов школ искусств региона.

«У нас договоренности о творчестве достигнуты еще с рядом музыкантов, например, с Денисом Мацуевым, Юрием Башметом. Безусловно, мы готовы на благо развития наших детей сотрудничать со всеми творческими людьми», – отметил Алексей Текслер.

В октябре подобное соглашение будет заключено с народным артистом СССР Юрием Башметом в рамках проекта «Башмет - юным дарованиям».

ФОТО: Челябинская филармония и пресс-служба губернатора (М. Власова)