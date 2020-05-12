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Для вас играет дуэт AMuse - Мичиру Соэда и Арсений Строковский

Культура
Сегодня, 09:57

Сегодня музыкальный привет уральцам, читателям ИА «Урал-пресс-информ», прилетел из Штутгарта – от дуэта Мичиру Соэда - скрипка  и  

Арсений Строковский– аккордеон.

 

Арсений Строковский - музыкант, аккордеонист, родился в Москве. Сейчас проживает в Германии. Он выпускник Московского Государственного Института Музыки и ассистентуры-стажировки им. А.Г. Шнитке. Класс доцента Сергея Осокина.Стипендиат немецкой программы DAAD, Высшая Школа Музыки в г. Вюрцбург, Германия. Руководитель - профессор ШтефанХуссонг.

 

Арсений - лауреат многих, всемирно значимых международных конкурсов в России, Германии, Италии, Испании, Финляндии, Новой Зеландии, Австралии, Китае,  гастролирует с концертами по всему континенту.

 

Мичиру Соэда (скрипка) родилась в Лондоне, выросла в Йокохаме, Япония.

Училась скрипке в Токийском университете искусств у Казуки Савой, Питера Комлоса, Пьера Амояла и ХервигаЦака.

Мичиру регулярно выступает в в самых престижных концертных залах Японии и Германии, в данный момент проживает в Германии, является стипендиатом немецкой программы DAAD. За время своей карьеры работала с лучшими оркестрами Европы и Азии. Один из последних ее контрактов - исполнительница в первых скрипках в Симфоническом оркестре Юго-Западного радио Германии (SWR Symphonieorchester), главный дирижер Теодор Курентзис.

 

 

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