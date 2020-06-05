Для вас поет Марат Нигматуллин

Сегодня снова гость нашей рубрики известный автор-исполнитель Марат Нигматуллин

Марата любят слушатели – за искрометный юмор, за песни глубокого содержания, за оптимизм и веру в добро. В его песнях каждый находит что-то свое.

Марат давно стал любимцем фестивалей, посвящённых ЗОЖ, экологии, йоге и самосовершенствованию. Его концерты – это действа, невообразимо сочетающие в себе медитацию, сатсанг, stand-up, трогательную лирику и ударную дискотеку. Без лишних усилий он заставляет зал смеяться, плакать, петь, танцевать, испытывать целую гамму разнообразных эмоций!

Но одно всегда неизменно – после концерта люди уходят со светящимися глазами, открытым сердцем, чувством умиротворения и радости на душе.

Сегодня Марат исполнит для вас свою песню «Листья падают вниз».

Вот что сам Марат рассказал о процессе создания этой песни:

«Начал осваивать лупер (для тех, кто не теме - это такое устройство, котороепозволяет зацикливать записанный звук и поверх него записывать ещё несметное количество дорожек) и вдруг вспомнил об этой песне-медитации.

Написал её несколько лет назад. Написал минут за 10, просто выдохнул эти слова и ничего не редактировал. Словно что-то приоткрылось и нездешний ветер принёс давно забытые ароматы.

Есть песни-порталы, через которые можно попадать в другие измерения и пространства. Для меня "Листья падают вниз" - одна из них.

Приятного прослушивания!»

Напомним, мы предложили профессиональным музыкантам, самодеятельным авторам исполнить для вас что-то свое, любимое. Пусть каждое утро для вас на нашем сайте начинается с музыки, а значит, с хорошего настроения. А если кто-то из вас хочет эту рубрику поддержать, добро пожаловать, присылайте свои песни, свою музыку – мы будем рады каждой мелодии, идущей от сердца.