Для вас поет Марат Нигматуллин

Сегодня снова гость нашей рубрики известный автор-исполнитель Марат Нигматуллин

Марата любят слушатели – за искрометный юмор, за песни глубокого содержания, за оптимизм и веру в добро. В его песнях каждый находит что-то свое.

Марат давно стал любимцем фестивалей, посвящённых ЗОЖ, экологии, йоге и самосовершенствованию. Его концерты – это действа, невообразимо сочетающие в себе медитацию, сатсанг, stand-up, трогательную лирику и ударную дискотеку. Без лишних усилий он заставляет зал смеяться, плакать, петь, танцевать, испытывать целую гамму разнообразных эмоций!

Но одно всегда неизменно – после концерта люди уходят со светящимися глазами, открытым сердцем, чувством умиротворения и радости на душе.

Сегодня Марат поет для вас песню «Я буду ждать тебя там»

Марат Нигматуллин:

«Эту песню, если не ошибаюсь, последний раз пел в 2015 году.

Вдруг вспомнилась и оказалась созвучна с тем, что происходит сегодня в мире.

С песнями так бывает: они приходят тогда, когда надо напомнить о главном.

Приятного просмотра!»

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