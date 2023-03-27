«Доходное место» для Челябинской драмы от Дмитрия Астрахана

Челябинский академический театр драмы имени Н. Орлова 28 марта представляет очередную премьеру 102-го сезона. Но впервые новый спектакль по пьесе А. Н. Островского «Доходное место» состоится на новой площадке - на сцене театра оперы и балета имени М.И.Глинки.

Постановку спектакля осуществил известный российский режиссёр театра и кино заслуженный деятель искусств РФ Дмитрий Астрахан. Это уже вторая постановка известного режиссёра на сцене Челябинской драмы. В 2017 году он поставил с челябинскими артистами трогательную комедию «Леди на день», которая все годы пользуется успехом у зрителей. Премьера его второго спектакля приурочена к 200-летию Александра Николаевича Островского.

«Комедия «Доходное место», -- это история молодого человека, которого сегодня, наверное, отнесли бы к представителям «золотой молодежи», - рассказывает заведующая литературной частью театра Елена Ляпунова. - У него есть всё для успешной карьеры, а, значит, для безбедной счастливой жизни: знатное происхождение, хорошее образование, но главное, у него есть богатый высокопоставленный дядюшка, в доме которого парень воспитывался с детства.

И всё, казалось бы, хорошо – одно дядино слово, куда и кому надо, и племянник получит выгодное место. Но тот оказался с принципами, уверовав в какие-то нравственные идеалы и желая прожить жизнь с чистой совесть. Чего только стоит одно его публичное заявление: «Мы не хотим брать взяток, хотим жить одним жалованьем!» И это в обществе, где царствуют ложь, подлость и стяжательство. Где нравственное достоинство личности сродни глупости, граничащей с идиотизмом, а уважения достойно лишь богатство. И неважно, каким путем оно нажито».

По словам Дмитрия Астрахана, пьеса привлекла его своей непроходящей злободневностью. «Больше ста шестидесяти лет прошло с того момента, как Островский написал о той части общества, для которой честный и порядочный человек – дурак, а норма их жизни – взяточничество, –говорит режиссёр.- Такая вот перевернутая мораль. Но самое печальное во всей этой комедийной истории то, что время идет, а ничего не меняется. «Я буду ждать того времени, когда взяточник будет бояться суда общественного больше, чем уголовного», - говорит герой пьесы. Вот только дождется ли – вот в чем вопрос…».

С известным московским режиссёром над новым спектаклем работали ассистент режиссёра Дарья Догадова, художник-постановщик Илья Архипов, художник по свету Вячеслав Рыжий, хореограф Мария Грейф. В спектакле заняты: Сергей Алешко, Алексей Мартынов, Ирина Бочкова , Анна Каймашникова, Андрей Суворов, Антон Дмитров , Владимир Зайцев, Владислав Коченда, Михаил Зузнев, Сергей Исмаилов, Кирилл Корнев, Сергей Чикурчиков, Екатерина Зенцова, Алла Несова и другие.

Начало спектакля в 18-30.