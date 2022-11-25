«Егорушкины птицы» Челябинского НХТ покорили «Арктическую сцену»

Вчера, 24 ноября, в Мурманске церемонией награждения завершился I Международный театральный фестиваль "Арктическая сцена". В нём принял участие и Новый художественный театр Челябинска. На суд жюри и зрителей он представил премьерный спектакль «Егорушкины птицы», который стал неоднократным лауреатом уникального смотра.

Радостную для театрального Челябинска и поклонников НХТ новость сообщила агентству «Урал-пресс-информ» заведующая литературной частью театра Майя Брандесова.

«Фестиваль получился действительно уникальным, особенным, - рассказала она. - Во-первых, Мурманск – северный форпост страны и негласная столица Арктики, во-вторых, несмотря на суровость климата и отдалённость от столиц профессиональное жюри фестиваля состояло из известных театральных деятелей России. В состав его входили ректор школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, литературный и театральный критик, публицист, историк русской культуры Капитолина Кокшенёва, старший преподаватель вокала в ГИТИСе и мастер джазовой импровизации Анжелика Маркова, театральный режиссёр, хореограф, энергопрактик, лауреат премии «Золотая маска» Ярослав Францев, доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой истории, философии, литературы Российского университета театрального искусства ГИТИС Андрей Ястребов. А возглавляла жюри Марина Корчак, театровед, заведующая кабинетами драматических и национальных театров Союза театральных деятелей РФ.

Такой звёздный состав потребовал серьёзной ответственности от организаторов фестиваля и его участников. Но на фестивале работало ещё и альтернативное жюри. Оно состояло из жителей Мурманска, которые многое сделали для развития культуры родного края.»

По итогам работы двух жюри спектакль Челябинского НХТ «Егорушкины птицы» удостоен нескольких высших наград. В спектакле, поставленном главным режиссёром театра Евгением Гельфондом, занят дуэт двух ведущих актрис Ксении Бойко и Натальи Шолоховой. Художник-постановщик – Елена Гаева, художник по костюмам –Екатерина Тихонова, педагог по вокалу – Татьяна Кельман.

Профессиональное жюри отметило «Егорушкины птицы» дипломами в номинациях «Лучшая женская роль»( Ксения Бойко) и « Лучшее музыкальное оформление».

Альтернативное жюри наградило спектакль челябинцев дипломами в номинациях «Лауреат I степени» и «Лучшая женская роль» (Ксения Бойко).

То, что мнения профессионального и альтернативного жюри совпали в оценке женской роли, исполненной Ксенией Бойко, говорит о многом. Как отметили ведущие критики страны, работа этой актрисы «отличается бесстрашным проникновением в глубины природы человека, как духовной, так и физической. Внутренние силы актрисы, выражающиеся и в голосовом регистре, и в психофизическом актёрском проживании роли в спектакле по одному из сложнейших рассказов Леонида Леонова, поразительны».

И музыкальное оформление спектакля, использование таких редких инструментов, как яйбохар и терменвокс, живое пение, постоянное пребывание двух тонко чувствующих музыку двух актрис в стихии звука на протяжении всего спектакля, не могло оставить равнодушным ни жюри, ни зрителей.

А то, что спектакль «Егорушкины птицы» особенно пришёлся по душе северянам – это особая победа. Значит, те, кто его создал, сумели проникнуть в душу людей Севера, понять историю этого края, увидеть красоту и услышать звуки его потрясающей природы.