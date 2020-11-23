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Елена Щетинкина представит скульптуру «Вирус»

Завтра, 24 ноября, в Челябинске в Государственном историческом музее Южного Урала состоится встреча с художником Еленой Щетинкиной. Елена Александровна представит скульптурную работу «Вирус», созданную в 1987 году и случайно обнаруженную при подготовке к выставке «Художники в музее».

«Вирус» — это композиция из фарфора с актуальным сюжетом: гигантский вирус, пожирающий город. На встрече с журналистами Елена Щетинкина расскажет, что подтолкнуло ее 33 года назад создать это произведение, и какой смысл она вкладывает в него сейчас.

Елена Щетинкина — челябинский скульптор, живописец, график, художник декоративно-прикладного искусства, член СХ СССР (с 1980).

Встреча состоится в 14 часов в историческом музее на улице Труда, 100.