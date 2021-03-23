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Совет Федерации РФ увидел 65 мгновений из жизни Челябинской области

В Москве в Совете Федераций России разместилась фотовыставка Государственного исторического музея Южного Урала. Называется она «Южный Урал в фотографиях 2019-2020гг» и приурочена к Дням Челябинской области в верхней палате российского парламента.

«Представители регионов и сотрудники аппарата, знакомясь с выставкой, сразу отмечают, что фотографии сделаны с большой любовью, - делится впечатлениями с места событий директор музея Владимир Богдановский. - Тому есть объяснение. Эта выставка возникла не как бизнес-проект, сделанный на заказ. Она собрана из любительских снимков жителей области. Фотографии сделаны увлеченными людьми, сделаны с душой».

Выставку формировал Владимир Богдановский, который также возглавляет Челябинское региональное отделение Союза фотохудожников России. Он объединил работы почти трех десятков авторов, представляющих разные территории области и разные поколения. Среди них - Олег Астахов, Юлия Боровикова, Виктор Суродин, Игорь Лагунов, Александр Кондратюк, Юрий Еромолин, Андрей Ткаченко, Людмила Ковалева и многие другие фотографы.

Их глазами смотрят в эти дни на Челябинскую область посетители выставки. Здесь представлено 65 мгновений из калейдоскопа жизни региона в самых разных сферах — экономике, культуре и спорте. Панораму событий дополняют пейзажи и виды городов.