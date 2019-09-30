Еще 60 юных туристов отправились в путешествие по нацпроекту «Культура»
Культура
Сегодня, 09:15
Автор: 
Виктория Олиферчук

В воскресенье, 29 сентября, в очередное путешествие по России поехали еще 60 южноуральских школьников. На этот раз дети отправились в Санкт-Петербург.

В группу вошли учащиеся из шести территорий: школьники Златоуста, Озерска, Троицка, Катав-Ивановского, Увельского, Уйского районов: победители предметных олимпиад, творческих конкурсов, спортивных состязаний, школьные активисты.

«Мы и раньше проводили подобные туры для школьников, в этом году благодаря нацпроекту «Культура» мы приобрели финансовую поддержку федерации, и возможность путешествовать по стране получили гораздо большее количество детей. До конца года в поездках побывают еще несколько групп, но мы надеемся, что проект продолжится и на следующий год», - прокомментировала первый замминистра культуры Челябинской области Ирина Анфалова-Шишкина.

Экскурсионный тур «Град Петров» подразумевает посещение Эрмитажа и Мариинского театра, обзорная экскурсию по городу, поездку в музей-заповедник Павловск, в Петровскую акваторию и по другим объектам. В поездке дети пробудут три дня.

Для справки:

В 2019 году программа «Творческие люди» в рамках национального проекта «Культура» включает 8 культурно-познавательных маршрутов по 12 регионам России. Почти 17 тысяч школьников из 85 регионов страны отправятся в путешествие по самым исторически значимым городам страны.

Челябинская область получила 279 квот. Южноуральские школьники примут участие в трех культурно-просветительских программах, и совершат поездки в Санкт-Петербург, Великий Новгород с близлежащими городами и по «Золотому кольцу».

Автор: 
Виктория Олиферчук
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