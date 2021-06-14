Фестиваль «Пламя Аркаима» увидело более трех тысяч человек

В выходные в Челябинской области завершился V фестиваль исторической реконструкции «Пламя Аркаима». В этом году праздник посетило более 1800 гостей, еще 1470 человек смогли увидеть трансляцию фестивальных мероприятий онлайн.

Как сообщила пресс-секретарь министра культуры Челябинской области Виктория Олиферчук, фестиваль нынешнего года был посвящён Бронзовому веку. В рамках форума прошли многочисленные мастер-классы: по изготовлению предметов быта и украшений, музыкальных инструментов, расщеплению камня, рисованию на жилищах, гончарному искусству, приготовлению пищи, стрельбе из лука, а также конкурс костюма. На площадке работал детский археологический раскоп, где юные археологи искали артефакты. Посетители могли понаблюдать за состязаниями древних воинов.

Почетным гостем фестиваля стал губернатор Челябинской области Алексей Текслер, впервые приехавший на Аркаим. Глава региона осмотрел музей, провел совещание со специалистами, побывал в казачьей усадьбе, пообщался с реконструкторами, осмотрел реплики оружия, одежды, украшений.

«Мы должны больше внимания уделять заповеднику, здесь имеется хороший туристический потенциал. Я вижу, что здесь невероятное количество тематик, которые можно культивировать, показывать - от археологических до эзотерических. Отчасти музейная экспозиция эти элементы раскрывает, но этих возможностей гораздо больше. Сегодня со специалистами мы уже обсуждали, что надо воссоздать часть древнего города, а он большой - в диаметре 170 метров. Нужна хорошая инфраструктура музейная и для проживания гостей – все это мы обсудили и будем эту территорию развивать», - прокомментировал Алексей Текслер.

На площадке возле жилищ каменного века прошла презентация реконструированной боевой колесницы. Глава региона одним из первых опробовал древнее средство передвижения и поддержал идею колесничного пробега.

Кульминацией фестиваля стал традиционный костер, который зажегся поздним вечером под открытым небом.

«Мы намерены развивать фестиваль. Есть желание несколько подкорректировать даты проведения мероприятия. Оно выпадает на 12 июня, а в этот же день фестиваль реконструкции проходит в Москве. И естественно, что большинство участников едут в столицу. Если сдвинуть даты, то нам удастся заполучить гораздо больше реконструкторов и значительно расширить и обогатить географию фестиваля», - поделился планами на будущее директор заповедника «Аркаим» Валерий Волик.