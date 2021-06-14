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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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14.06.2021

Фестиваль «Пламя Аркаима» увидело более трех тысяч человек
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14.06.2021

Во вторник более семи тысяч южноуральских выпускников будут сдавать ЕГЭ по обществознанию
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

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14.06.2021

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Историко-археологический центр «Аркаим»
Аркаим
Алексей Текслер
Валерий Волик
Культура
14.06.2021 19:55

Фестиваль «Пламя Аркаима» увидело более трех тысяч человек

В выходные в Челябинской области завершился V фестиваль исторической реконструкции «Пламя Аркаима». В этом году праздник посетило более 1800 гостей, еще 1470 человек смогли увидеть трансляцию фестивальных мероприятий онлайн.

Как сообщила пресс-секретарь министра культуры Челябинской области Виктория Олиферчук, фестиваль нынешнего года был посвящён Бронзовому веку. В рамках форума прошли многочисленные мастер-классы:  по изготовлению предметов быта и украшений, музыкальных инструментов, расщеплению камня, рисованию на жилищах, гончарному искусству, приготовлению пищи, стрельбе из лука, а также конкурс костюма. На площадке работал детский археологический раскоп, где юные археологи искали артефакты. Посетители могли понаблюдать за состязаниями древних воинов. 

Почетным гостем фестиваля стал губернатор Челябинской области Алексей Текслер, впервые приехавший на Аркаим. Глава региона осмотрел музей, провел совещание со специалистами, побывал в казачьей усадьбе, пообщался с реконструкторами, осмотрел реплики оружия, одежды, украшений.

«Мы должны больше внимания уделять заповеднику, здесь имеется хороший туристический потенциал. Я вижу, что здесь невероятное количество тематик, которые можно культивировать, показывать - от археологических до эзотерических. Отчасти музейная экспозиция эти элементы раскрывает, но этих возможностей гораздо больше. Сегодня со специалистами мы уже обсуждали, что надо воссоздать часть древнего города, а он большой - в диаметре 170 метров. Нужна хорошая инфраструктура музейная и для проживания гостей – все это мы обсудили и будем эту территорию развивать», - прокомментировал Алексей Текслер.

На площадке возле жилищ каменного века прошла презентация реконструированной боевой колесницы. Глава региона одним из первых опробовал древнее средство передвижения и поддержал идею колесничного пробега.

Кульминацией фестиваля стал традиционный костер, который зажегся поздним вечером под открытым небом.

«Мы намерены развивать фестиваль. Есть желание несколько подкорректировать даты проведения мероприятия.  Оно выпадает на 12 июня, а в этот же день фестиваль реконструкции проходит в Москве. И естественно, что большинство участников едут в столицу. Если сдвинуть даты, то нам удастся заполучить гораздо больше реконструкторов и значительно расширить и обогатить географию фестиваля», - поделился планами на будущее директор заповедника «Аркаим» Валерий Волик.

Историко-археологический центр «Аркаим»
Аркаим
Алексей Текслер
Валерий Волик
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В результате хлопка газа в пятиэтажном доме Коркино (Челябинская область) пострадал 26-летний муж
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Коркино (Челябинская область) в одной из квартир пятиэтажного дома произошел хлопок газовоздушн
14.06.2021

В Коркино в квартире пятиэтажного дома произошел хлопок газа
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В воскресенье, 13 июня, в Челябинске прошел первый в истории города фестиваль ретро-техники «Маши
14.06.2021

В Челябинске впервые прошёл фестиваль ретро-автомобилей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Разбитые тротуары, прошлогодняя листва на газоне, переполненные урны и засохшие деревья – глава Ч
13.06.2021

Котова обозначила проблемные точки в работе районных администраций Челябинска
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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10.06.2021 15:57

Южноуральцам расскажут о формах государственной поддержки бизнеса

10.06.2021 15:50

В июне откорректировали график выплаты пенсий и работы почты

10.06.2021 15:39

В Копейске повысили готовность бригад к устранению ЧП с водой в домах

10.06.2021 14:54

Спасибо новому сервису: теперь играть с МегаФоном станет еще интереснее