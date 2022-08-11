Гостей «Крынки» на Аркаиме развлечет фермерскими байками столичный Театр Вкуса

В заповедник «Аркаим» (Челябинская область) с гастролями приедет московский Театр Вкуса, который станет участником гастрономического фестиваля «Крынка», стартующего в предстоящие выходные.

В субботу, 13 августа, труппа покажет гостям события интерактивный спектакль «Фермерские байки», которые рассказываются в тот момент, когда покупатели приглядываются к товарам (молоку, овощам, яйцам), прицениваются. Фермеры повествуют о себе, о друзьях, о деревне, откуда приехали, а заодно открывают разные секреты: как, например, печку растопить или как оригинально огурцы порезать – в стойке на одной руке, а также катают зрителей в садовой тачке и всячески вовлекают их в действие.

«Мы давно этот театр хотели пригласить к нам на фестиваль, в этом году нам это удалось. Договаривались еще весной, ребята с большим энтузиазмом откликнулись на наше предложение, тем более, что на Аркаиме они никогда не были», - рассказала организатор фестиваля, сотрудник заповедника «Аркаим» Александра Пигалова.

В райдере спектакля значится пять литров воды, фрукты, овощи, хлеб, тачка, лейка, вязанка дров. С собой артисты привезут гитару, балалайку и баян- спектакль пройдет под живую музыку.

Напомним, фестиваль «Крынка» состоится в рамках нацпроекта «Культура» и в честь 35-летия открытия поселения Аркаим.

СПРАВКА

Театр Вкуса существует с 2009 года. Это первый гастрономический театр в России. Основатель и вдохновитель – артист, режиссер, а также повар-кондитер Юрий Макеев. Творческая лаборатория Макеева занимается поиском гармонии между театральным искусством и гастрономией.

Труппа не инсценирует пьесы, а сочиняет свои спектакли прямо перед зрителями и с их участием. Это импровизационный театр, где кормят не только духовной, но и физической пищей.