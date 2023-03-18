«Худсовет» для молодёжи Челябинска – это классная классика

Сегодня, 18 марта, в Челябинск из Москвы прибыл солидный музыкальный десант авторов и участников оригинального проекта «Худсовет», созданного на грант губернатора Челябинской области.

В советские времена слово «худсовет» людьми творчества нередко сравнивалось с требовательной цензурой, которая вычёркивала из репертуара театров или концертных программ произведения, не соответствующие требованиям и духу времени. У «Худсовета», который заявил о себе ещё в ноябре прошлого года, цель высокая и гуманная – просветительская. Она направлена на продвижение классической музыки среди детей и молодёжи, а также на помощь юным музыкантам, учащимся музыкальных учебных заведений в определении с выбором своего пути в этой высокой сфере искусства.

«Классика – это классно!» - именно эту мысль постараются донести до своих подопечных участники проекта - студенты старших курсов и недавние выпускники Российской академии музыки им. Гнесиных и Московской государственной консерватории им. Чайковского. И сделают это современными, понятными молодежи способами, охотно делясь секретами своего мастерства и успеха. Потому что сами они уже широко известны в музыкальном мире, сотрудничают с лучшими оркестрами и театрами страны, получают высокие награды в престижных российских и международных конкурсах, гастролируют по России и за рубежом. Среди них – представители разных музыкальных специальностей – от струнных, медно-духовых и деревянных инструментов до академического и эстрадного вокала, фортепиано и джаза.

Молодые, талантливые исполнители Москвы взяли на себя роль наставников, чтобы провести с музыкальной молодёжью Челябинска консультации, мастер-классы и даже совместные репетиции. В составе этой дружной команды - солист оркестра Большого театра Александр Скворцов (труба), приглашенный солист театра «Геликон Опера» Данила Чернецов (баритон), солист Российского национального молодежного симфонического оркестра Бекдоолот Мырзагулов (гобой), солистка Всероссийского юношеского симфонического оркестра под управлением Ю.Башмета, держатель гранта президента РФ Василиса Крылова (скрипка), лауреаты всероссийских и международных конкурсов - Валентин Щербаков (тромбон), Алексей Кузнецов (фортепиано), Ерканат Данабек (фагот), Дарья Черняева (гобой), Варвара Руднева (валторна), джазовый клавишник и вокалист Александр Сент-Арно, эстрадно-джазовые вокалисты Елизавета Фирулик и Феодосий Дернович и другие.

На первом (заочном) этапе «Худсовета» (с 27 ноября прошедшего года по 16 марта) после приёма заявок и отбора лучших участников был создан чат-проект для их репетиций с наставниками, прошли письменные и онлайн-консультации. Второй (очный) этап стартует завтра, 19 марта, и продлится до 24 марта, до праздничного финального классик-шоу «От Баха до Пьяццоллы». Завтра музыкальный форум откроется (в 14-00) концертом в Большом зале Южноуральского государственного института искусств имени П.И.Чайковского. В этом концерте примут участие наставники вместе со своими питомцами, с которыми они готовили номера в ходе онлайн-консультаций.

К открытию организаторы форума подготовили сюрпризы. Один из них – музыкальный пёс Пазл – символ проекта, который будет встречать гостей в холле. А ещё чаепитие, творческие встречи и призы для авторов самых интересных выступлений. Все мероприятия, включая гала-концерт 24 марта, пройдут бесплатно благодаря гранту губернатора Челябинской области и Фонду поддержки гражданских инициатив Южного Урала, а также спонсору проекта – компании «Новатэк-Челябинск».

На улицах Челябинска уже появились афиши гала-концерта «От Баха до Пьяццоллы», который пройдет 24 марта (в 18-30) в Большом зале имени Б.М.Белицкого ЮУрГИИ. Молодые солисты Москвы будут выступать в сопровождении Челябинского государственного симфонического оркестра.

В программу также войдут и несколько лучших номеров юных музыкантов Челябинска.