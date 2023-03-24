«Худсовет» завершает свою работу в Челябинске гала-концертом

Сегодня, 24 марта, в Челябинске завершает свою просветительскую благотворительную миссию дружная команда молодых столичных музыкантов - студентов и выпускников Российской академии музыки им. Гнесиных и Московской консерватории им. Чайковского. Финалом уникального проекта – форума «Худсовет» - станет гала-концерт, классик-шоу «От Баха до Пьяццоллы». Он пройдёт в сопровождении государственного симфонического оркестра Челябинской области. И, помимо самих солистов «Худсовета» (наставников), в нём примут участие с лучшими номерами их питомцы – юные музыканты Челябинска.

Этот проект, созданный на грант губернатора Челябинской области, проходил в два этапа (онлайн и очно). Очный этап стартовал 19 марта. Музыкальный форум открывался совместным концертом столичных наставников и их подопечных - юных исполнителей Челябинска. Некоторые из концертных номеров были подготовлены в ходе онлайн-консультаций. А затем по прибытию столичных музыкантов в течение пяти дней шла напряжённая работа – репетиции, мастер-классы, концерты в школах, общение в музыкальной гостиной… Вся эта работа была направлена на продвижение классической музыки среди детей и молодёжи, а также на помощь юным музыкантам определиться с выбором своего пути в этой высокой сфере искусства.

«Классика – это классно!» - именно эту мысль постарались донести до своих подопечных участники проекта и сделали это ярко, доходчиво, убедительно. И в результате, объединив около ста юных музыкантов, оригинальный проект стал известен и популярен не только в Челябинске, но и в других городах региона. В эти организаторы «Худсовета» получают много хороших отзывов от юных участников форума, их родителей и педагогов.

«Создавая свой проект, мы постарались избежать барьеров в возрасте, ограничений в общении, чтобы ребята ощутили максимально комфортную обстановку, чтобы они получали от своего исполнения удовольствие, чтобы они смогли завести нужные связи, - рассказала в одном из интервью о целях проекта руководитель и координатор «Худсовета» Дарья Вишня. - Кто знает, может быть, наставник будет и дальше поддерживать отношения с юным музыкантом, помогать при поступлении, при прослушивании, кастингах». Также она отметила, что за ребёнка, за его выбор часто решение принимают родители. А он может заскучать по разным причинам и бросить заниматься музыкой, хотя проявляет талант. Вот тут и нужна поддержка, помощь, советы профессионального музыканта.

И многие ребята нашли себе помощников и даже кумиров среди своих наставников. А сегодня вечером эти наставники, уже хорошо известные солисты ведущих оркестров и театров страны, лауреаты международных конкурсов и престижных премий, своё мастерство и талант продемонстрируют в классик–шоу «От Баха до Пьяццоллы». В программе гала-концерта - Чайковский и Бизе, Моцарт и Рахманинов, Пьяццолла и Хачатурян, русские романсы и классика советского периода, а также джаз и современная музыка. Скрипка, труба, тромбон, фагот, гобой, валторна - редкое собрание солирующих инструментов. А ещё - красивые голоса!

Гала-концерт «Худсовета» состоится в Южноуральском государственном институте искусств, в Большом зале им. Б. М.Белицкого. Начало в 18-30. Адрес ЮУрГИИ – ул. Плеханова, 41.