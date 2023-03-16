Молодые солисты Москвы проведут в Челябинске «Худсовет»

В Челябинске в воскресенье, 19 марта, стартует музыкальный форум «Худсовет».

В течение шести дней молодые музыканты из Гнесинки и Московской консерватории будут проводить мастер-классы, творческие гостиные, репетиции с юными музыкантами Челябинска и области, подавшими заявки на проект. Завершится форум 24 марта концертом молодых солистов Москвы и Челябинского государственного симфонического оркестра. В программу войдут и три лучших номера с участием юных исполнителей.

«Уникальность нашего проекта – не столько в мастер-классах или в занятиях, а в том, что за каждым начинающим музыкантом закрепляется молодой наставник, с которым можно поддерживать контакты и по окончании форума, - рассказывает музыкальный продюсер «Худсовета» Елизавета Фирулик. - Для ребят это возможность получить профессиональные советы, полезную информацию, а главное - поддержку, которая важна всякому, кто делает первые шаги на сцене».

Неформальная часть проекта - это творческие гостиные, во время которых музыканты будут обсуждать, как стать профессиональным исполнителем, найти мотивацию для занятий, как спланировать время и все успевать. Затронут они и тему продюсирования классических музыкантов, и такую проблему, как сценическое волнение и страх выступлений. Молодые солисты поделятся своим опытом, а у юных музыкантов будет возможность задать вопросы.

Площадка проведения проекта – Южно-Уральский государственный институт искусств. Здесь же, в большом зале имени Белицкого, состоится гала-концерт.

«Мы постарались сделать концерт разнообразным по жанрам, по солирующим инструментам, - говорит режиссер-постановщик проекта Владимир Перегудов. – Будет не только классика, но и джаз, современные произведения. Мы придумали нешаблонный конферанс, чтобы было весело, по-молодежному задорно. В программе представлено и подрастающее поколение музыкантов, будущее академического искусства! А главная изюминка концерта – наши исполнители».

Перед челябинскими зрителями выступят солист оркестра Государственного академического Большого театра трубач Александр Скворцов, приглашенный солист театра «Геликон Опера», обладатель роскошного баритона Данила Чернецов, солист Российского национального молодежного симфонического оркестра гобоист Бекдоолот Мырзагулов, солистка Всероссийского юношеского симфонического оркестра под управлением Юрия Башмета, держатель гранта президента РФ скрипачка Василиса Крылова и много других молодых талантов, которые уже блистают на сценах.

И для юных исполнителей, и для зрителей все мероприятия, включая гала-концерт, проходят бесплатно, благодаря гранту губернатора Челябинской области и Фонду поддержки гражданских инициатив Южного Урала, а также спонсору проекта – компании «Новатэк-Челябинск». Партнерами музыкального форума выступили Южно-Уральский государственный институт искусств имени Чайковского, Фонд 2020, Челябинская филармония, компания «Макфа», медиахолдинги «Первый областной», «Гранада Пресс», «Радио Континенталь» и информационное агентство «Урал-пресс-информ». Организаторы проекта также благодарят за поддержку администрацию Челябинска.

Вся информация о форуме и гала-концерте - на сайте «Худсовета» и на странице проекта ВКонтакте. Получить бесплатное приглашение на концерт можно здесь.