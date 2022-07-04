Июль в Историческом музее: экскурсия каждый час

В Государственном историческом музее Южного Урала в июле будут проходить ежечасные экскурсии по основной экспозиции. Присоединиться к ним можно в будни с 12 до 17 часов.

Как отмечают в музее, такая экскурсия - отличный шанс познакомиться с историей региона для гостей города и обновить знания о родном крае для южноуральцев.

Начало экскурсий: 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00.

Музей приглашает в гости отпускников, туристов, семьи с детьми и всех-всех интересующихся историей.

Запись не требуется. Вход - в восточную башню музея

Стоимость билетов: 350 рублей - взрослые; 200 рублей - дети с семи лет, студенты, пенсионеры.