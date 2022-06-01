Излечиться музыкой - арфотерапия

Арфотерапия – даже само название уже звучит красиво. На слух что-то такое манящее, немного волшебное, явно вызывающее интерес. Терапия – значит лечение. А это по общепринятым нормам уже сфера медицины. Так может ли музыка заменить врача и что она лечит? Наш корреспондент проверил на себе целительные свойства арфы.

Элизбар. Знакомство.

Про необычную природу арфы узнала во время беременности. Все познания на уровне «это полезно». Хотела попробовать арфотерпию, но не сложилось. Поэтому просто слушала Элизбара. Это российский и венгерский музыкант-мультиинструменталист и композитор, определяющий свой жанр, как музыка-сказка, уходящая корнями в волшебный мир эльфийских легенд. Эффект – успокаивает. Потом включала сыну эти композиции, он хорошо под них спал.

Так сложилось, у сына выявили редкое генетическое заболевание синдром Барта, и лечения пока нет, только поддерживающая терапия. Леве сейчас четыре года, больше двух из них мы живем с диагнозом.

И вот снова Элизбар. Он приехал в Челябинск с концертом. И даже не одним. По запросу зрителей возник семейный концерт 0+. Конечно же, мы пошли. А после разговаривались с музыкантом, о Леве в том числе.

- Нужна арфотерапия. Но. Такой маленький ребенок не высидит. Должа прийти мама. У мамы энергетическая связь с ребенком. Ему все передастся.

- Хорошо. Давайте попробуем.

Нужный лад

Съемная квартира с широким коридором. Высокая темная мебель, на полу все в музыкальных инструментах в чехлах. Ощущение, что заходишь в оркестровую яму. В комнате Элизбара - пустые полки, собранный чемодан, кровать и кельтская арфа (она заметно меньше оркестровой). В квартире холодно, но маэстро босиком и вроде ему комфортно. Быстрый разговор о том, зачем я пришла, настройка инструмента и небольшой ликбез о смысле жизни от Элизбара.

- Мир на самом деле прекрасен. Вопрос в нашем восприятии. Как мы реагируем или не реагируем на определенные вещи. В нас копятся обиды, и потом они разъедают изнутри. Нужно от них избавляться.

Мой скептический ум транслирует: «Кажется где-то я это уже слышала и не раз». Соприкасаюсь спиной с арфой. Задание оценить ноты, которые играет Элизбар, по десятибалльной шкале. Слышу их на 8, 7, 10, 6, 4, 4, 2 балла. Музыкант резюмирует, что у меня много отрицания и обид. На секунду успеваю разочароваться в происходящем. Начинает звучать музыка. Расслабиться не получается, мозг по-прежнему ищет какой-то подвох. Но арфа… как будто проникает внутрь, в каждую клеточку тела. После еще один музыкальный тест. Оценки нот: 10,10,10,10,10,10,8.

- Это те же самые ноты. Только ты услышала, как они могут звучать. Теперь ты слышишь, как они прекрасны?

Все это кажется невозможным. Еще два музыкальных захода. Последний - с МОЕЙ мелодией. Элизбар говорит назвать три ноты и потом проигрывает из них что-то невероятное. Внутри ощущение чего-то очень большого, как будто там космос, как будто легкие стали большими, как будто в них кислородный баллон. Дышать легко. Тело какое-то время гудит после сеанса, как будто еще «звучит». Голова немного в тумане. Позвоночник не чувствую совсем, его словно нет. Еще хочется спать. Так сильно, что потом усну днем.

С большой натяжкой арфотерапию можно сравнить с глубокой медитацией. Но это что-то большее. В процессе пришло понимание очень давнего внутреннего запроса, связанного с семьей. Какой именно, поделиться не могу, слишком личное. Из меня будто вытряхнули многолетние обиды. Как это произошло, непонятно… Я словно тоже стала инструментом, и меня настроили на нужный лад. Я и бы никогда не поверила в такой рассказ, если бы не испытала все на себе.

Никакой магии

Арфа исцеляет. И это не просто отзывы обычных людей. Об этом свидетельствуют конкретные исследования. Одно из них американского доктора Джорджа Патрика. В 1999 году он провел наблюдения за 272 пациентами с различными диагнозами, в том числе рак, заболеваниями сердца, легких и крови. Патрик установил, что получасовой сеанс арфы привел к уменьшению боли и симптомов на 53% у пациентов. На первый взгляд это кажется каким-то чудом. Но Элизбар уверен, все можно объяснить.

- Да, есть люди, которые приходят вылечить конкретные заболевания. И в этом нет ничего такого магического. Вот для тебя лично арфа – это про душу и психологический зажим. Так психологические зажимы – это источники психосоматических болезней. Если мы будем разбираться глубоко, абсолютно все болезни имеют корни в психосоматических каких-то проблемах. Если говорить про конкретные болезни, я сам очень серьезно переболел ковидом. И когда я садился за арфу, мне становилось легче дышать, и в целом легче. Но таких запросов пока не было.

Арфотерапия – это не лечение в общепринятом значении, добавляет маэстро. Подобный виброакустический массаж способствует гармонизации тела и психики. Любой зажим влияет на целостность человека и может найти проявление в какой-либо болезни или ситуации.

- Некоторые вообще приходят и говорят: «Я хочу, чтобы в мою жизнь пришел муж». Ну, давай поработаем над этим. Но это не значит, что я волшебник и даю мужа. Наколдую сейчас. Нет! Происходит внутренняя гармонизация по средством струн арфы, которая просто успокаивает, успокаивает, успокаивает человека. Потому что иногда бывает очень сильный запрос: «Я ХОЧУ МУЖА. ДАЙТЕ МНЕ МУЖА». Так не бывает. Когда человек успокоится, отпустит ситуацию, у него все гармонизируется. И музыка арфы этому поспособствует.

Лечение красотой

После сеанса арфотерапии мне трудно менять положение, немного штормит. Разговариваем. Всегда было интересно, как композиторы сочиняют музыку. Ведь в ней истории. А не просто красиво или нет. Оказывается, разложить по нотам маэстро может все что угодно.

- У меня давно уже ощущение, что я ничего не придумываю. Я просто иду по потоку тех состояний, которые в данный момент приходят. Я их как будто считываю. Иногда я слышу вещь сразу целиком. У меня такое ощущение, что я слышу, как может звучать камень или дерево, или человек. Они же тоже звучат по-своему. Каждое животное звучит по-своему. Оно издает тот звук, который славит вселенную, Бога. Лягушка по-своему это делает, соловей по-своему, а жаворонок по-своему. Есть прекрасная книга «Мистицизм звука», которую написал Инайят Хан уже 100 лет назад, очень рекомендую всем интересующимся этим вопросом ее прочесть, там прямо очень хорошо все описано.

«Лекарство, которое слушаешь», - так Элизбар характеризует звучание арфы. Главное правильно выбрать «пилюлю». Ведь для музыкотерапии подойдет не каждый инструмент.

- Для арфотерапии, которую делаю я (человек прислоняется позвоночником к арфе), хорошо, чтобы инструмент был полностью деревянным, и так он будет передавать вибрацию без искажений и так называемых волчков. Классическая оркестровая арфа очень тяжелая и внутри колонны полая, там натянуты тросы для изменения тональности, и такая арфа не подойдет. Там определенное натяжение струн, определенная техника игры. Кельтская арфа имеет нужный для спины изгиб, и это совсем другой звук. Я не хочу обидеть классических арфистов, среди них есть очень много прекрасных музыкантов. В чем принцип оркестровой арфы? Ей нужно перекрыть звук всего оркестра. И это специальная техника звукоизвлечения. Кельтская арфа более чувственная, живая. У меня дома пять арф. Каждая имеет свой собственный звук и свою собственную грань воздействия. Есть вещи, которые я хотел бы играть только на этой арфе, а есть вещи, которые на ней не звучат. Тогда приходится брать другую арфу. У меня вообще очень большая коллекция инструментов. Я всю жизнь их собирал. Они редкие. Очень многие говорят, что первый раз видят такие инструменты.

Кстати, Элизбар просит зрителей не аплодировать во время концертов. Для него все композиции – это части одной симфонии. Само выступление для него сродни медитации. Некий трамплин куда-то ввысь. Говорит, он словно поднимается на воздушном шаре. Каждый раз на сцене испытывает катарсис и очищение. Судя по отзывам, слушатели улавливают это состояние полета.

- Это целая наука – музыкотерапия. Есть определенные классические шедевры, которые действуют таким образом. И причем не только на одного человека, на массы. Часто бывает так, что композитору может быть плохо. У него депрессия или стресс, и ему нужно найти и выявить эту, условно говоря, плохую зону. И он находит это в себе, и эта боль, сквозь страдания находит выход в музыкальной композиции. Он как бы ее зашифровывает и разрешает как задачу. И эта композиция будет терапевтична. Она так пройдет через уши, мозг и психику человека, что заберет и стресс слушающего, и депрессию. Мы же все связаны общими алгоритмами психики. Как это описано в Библии, когда Давид играл на арфе Саулу: «И отраднее и лучше становилось Саулу, и дух злой отступал от него». Вообще пора уже вводить термин лечение красотой. Потому что вокруг так много уродства. Свято место же пусто не бывает. Если там нет красоты, то там обязательно поселится какая-то серость, мрак, уныние деградация. Это все такой естественный процесс. Если человек не наполняет свою жизнь красотой, к нему придет другое, то что повсеместно. Много всего того, о чем лучше даже не говорить. Надо учиться культивировать себе красоту. Причем очень глубокую красоту, которая целительна.

Этот музыкальный росток нашел воплощение в русской школе кельтской арфы. Каждое лето в санатории «Полтава-Крым» собираются те, кто хочет испытать на себе целительные свойства арфы и научится играть на ней. Так Элизбар пытается посеять ту самую красоту, которая может вылечить, гармонизировать или настроить на нужный лад – тут уж как кому откликнется.

Эхо арфы

После моего сеанса арфотерапии прошло чуть больше недели. Очень многое поменялось. Причем сразу. Самые сильные ощущения на психологическом уровне. Теперь я не могу ругаться. То есть я могу это делать, но мне в этот момент тяжело. Тело как будто блокирует это. Сразу чувствую какой-то ступор в области горла. Звук будто не выходит. К процессу сразу подключается здравый смысл, который позволяет оценить ситуацию и остановиться.

Я до сих пор чувствую тот самый кислородный баллон. Вдыхаю чистый воздух. Внутри по-прежнему как будто что-то большое, как будто космос. Я не понимаю, как это возможно...

Журналист должен быть непредвзятым. Он не может давать личную оценку тому, о чем пишет. Но мне очень хочется нарушить это правило. Арфотерапия определенно нужна всем. Нам всем жизненно необходим этот кислородный баллон. Особенно сейчас. Арфа действительно исцеляет. Это то, что точно стоит попробовать – каждому.