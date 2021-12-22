«Как Дима в театр ходил»: Новогодняя премьера Челябинского театра современного танца

В новогодние дни в Челябинске в театре Ольги Поны можно увидеть много удивительных вещей — бушующее «море», полеты на досках-каталках, напоминающих скейтборды, импровизированное кукольное представление, где с настоящими перчаточными куклами «работают» даже малыши... В репертуаре театра современного танца впервые появился спектакль для детей.

«Как Дима в театр ходил» — это иммерсивный спектакль — спектакль-путешествие, спектакль-бродилка, где зрители такие же важные участники действия, как и артисты. Автор идеи — Ольга Пона, хореограф с мировым именем (она же написала сценарий). Показы проходят в здании театра современного танца — бывшем ДК завода металлоконструкций в Ленинском районе. Да, не близко. Но желающих прогуляться по театральному закулисью вместе с Димой и его бабушкой (это ростовые куклы, которыми управляют танцовщики), встретиться с Дедом Морозом, танцующим брейк-данс (артист театра и хореограф Денис Чернышов), оказалось немало. Зрители приезжают из разных концов города.

«Это какая-то магия», — говорит о своих впечатлениях Екатерина Волкова, мама трехлетней Леры (они приехали на спектакль из поселка Каштак). — «Меня подкупает то, что артисты Ольги Поны прекрасно взаимодействуют со зрителями, увлекают в театральное действие даже самых маленьких. Такой театр — эмоциональный, душевный — становится намного ближе и понятнее, и эта душевность наполняет тебя изнутри. Это классное ощущение. Дети — в восторге».

Зрителей на спектакле немного – не более тридцати. И танцовщики общаются с каждым ребенком, они постоянно рядом. Танцуют, вместе с детьми «летают» на каталках в репетиционном зале, водят хоровод вокруг елки, учат управлять перчаточной куклой.

«Дочке только три года. Она обычно ни на шаг от меня не отходит, — продолжает Екатерина Волкова. — В репетиционном зале она сначала сидела рядышком, внимательно наблюдала за происходящим (это был эпизод «Игра в ассоциации»: море/полеты). Но когда танцовщики начали усаживать детей на каталки, чтобы «полетать» вместе, Лера вдруг встала и пошла кататься. Налетавшись, она с удовольствием начала пританцовывать, разгадывала загадки, подпевала. А потом вместе с другими детьми надела на руку перчаточную куклу и была счастлива, что у нее все получается».

Если хотите удивить своего ребенка, узнать что-то новое — приходите. Декабрьские показы спектакля «Как Дима ходил в театр» завершатся 25 декабря, и после Нового Года продолжатся — с 3 по 8 января (ул. Новороссийская, 63).