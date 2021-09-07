Камерный театр Челябинска покажет городу «Кровавую вдову»

В Камерном театре Челябинска десятого сентября сыграют премьеру дестино-оперы «Кровавая свадьба».

В основе постановки известная пьеса испанского драматурга Федерико Гарсия Лорки, а вот музыкальная партитура впервые будет исполнена в челябинском театре.

Авторы постановки – режиссер Лариса Александрова (Германия) и композитор Марина Собянина (Швейцария) уже работали вместе: в 2014 году в Свердловском театре музкомедии они поставили балет «Анри» в двух актах для хора с оркестром.

Как рассказали в Камерном театре, в челябинском проекте Александровой и Собяниной артисты драматического театра выступают как вокалисты, танцоры и музыканты: на сцене играет живой оркестр, артисты поют и танцуют.

Музыку для «Кровавой свадьбы» Собянина написала специально для челябинского театра, в Москве заказали специальную обувь, в которой танцуют фламенко, сшили броские костюмы, а также приобрели старинный автомобиль, который станет частью декорации.

«Жанр мы обозначили дестино-опера, destino в переводе с испанского означает «рок, судьба». Музыка современная, очень своеобразная, вдохновленная испанским мелодизмом. Авторская музыка, достаточно сложная, артисты исполняют многоголосие и прекрасно справляются», - отмечает режиссер-постановщик Лариса Александрова.

Свою пьесу Лорка написал на основе реальных событий, о которых узнал из газет. В 1928-м году в испанской провинции Альмерия невеста сбежала прямо из церкви с бывшим возлюбленным, затем любовников нашли мертвыми в лесу. Обстоятельства этого дела так и остались невыясненными.

Взяв за основу текст Лорки, Александрова предлагает зрителям небытовой, поэтический театр, спектакль, построенный на синтезе искусств: музыки, поэзии, драматического и пластического искусств.