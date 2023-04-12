Коркинские вместе со всей страной отмечают 200-летие со дня рождения Александра Островского

Коркинский филиал Челябинского государственного колледжа индустрии питания и торговли (ЧГКИПиТ) сегодня, 12 апреля, вместе со всей страной отмечает 200-летие со дня рождения Александра Островского.

«Свои люди - сочтемся», «Бедность не порок», «За чем пойдешь, то и найдешь» - это не просто афоризмы. Это названия пьес, которые не сходят с театральных подмостков нашей страны.

«Трудно найти человека, который бы не посмотрел фильм «Жестокий романс» или «Женитьбу Бальзаминова». Что же объединяет эти произведения, которые находят своего зрителя и почитателя уже более полутора столетий? Конечно, имя, которое известно со школьной скамьи, - Александр Николаевич Островский», - отмечает советник по воспитанию и связям с детскими общественными объединениями Коркинского филиала ЧГКИПиТ Галина Стеканова.

Представитель образовательного учреждения напоминает, что Александр Островский – русский литературный деятель, драматург, театральный сценарист. Великий человек, чей вклад в развитие отечественной литературы, театральной драматургии и режиссуры переоценить невозможно.

«Творчество выдающегося русского литератора Александра Островского оставило мощный след в развитии отечественного драматического театра. Его произведения составляют основу театрального репертуара России, а созданные им образы - властолюбцы, лицемеры, жадные купцы, чиновники, помещики, богомольцы и служанки - стали отражением так хорошо знакомых всем типажей», - говорит Галина Стеканова.

Студенты Коркинского филиала ЧГКИПиТ, конечно же, не могли пропустить такую важную дату и включились во всероссийскую акцию, посвященную 200-летию со дня рождения Александра Островского.

Студентка первого курса колледжа Юлия Лобашева, получающая профессию повара-кондитера, выразительно прочитала монолог Липочки из пьесы «Свои люди - сочтемся». Активистка Коркинского филиала ЧГКИПиТ Дарья Скачкова - смонтировала ролик, который учреждение представило вниманию благодарного зрителя.